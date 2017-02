Smučarski skakalci bodo z današnjimi kvalifikacijami ob 10. uri začeli azijsko turnejo na tradicionalnem japonskem prizorišču v Saporu. Pred začetkom nordijskega svetovnega prvenstva v Lahtiju se bo karavana prihodnji teden ustavila še v Pjongčangu, kjer bodo čez leto dni potekale zimske olimpijske igre.

Tokrat bo konkurenca na Daljnem vzhodu močna, saj se bo preizkušenj udeležila tudi vodilna trojica v svetovnem pokalu (Kamil Stoch, Daniel Andre Tande in Stefan Kraft), slovenski selektor Goran Janus pa ni menjal zasedbe v primerjavi z uvodnimi poleti te zime v Oberstdorfu. Na prenovljeni bavarski letalnici je bil od slovenskih orlov najuspešnejši Jurij Tepeš, ki je na nedeljski tekmi z eno serijo osvojil tretje mesto. Tepeša je razveselilo, da je v Oberstdorfu stopnjeval formo in doživel vrhunec ravno v pravem trenutku. »V petek mi je šlo tako slabo, da sem skorajda že obupal, a se je v nedeljo vse postavilo na svoje mesto. Resda sem si želel, da bi imela tekma tudi drugo serijo, saj na velikankah rad skačem, a je preveč pihalo z vseh strani, kar je povečalo nevarnost,« je vtise iz Oberstdorfa pred odhodom na Japonsko strnil Jurij Tepeš.

Z letošnjo zimo je Tepeš zadovoljen, saj je ob skokih brez večjih napak zelo blizu najboljšim tekmovalcem v svetovnem pokalu. Kot rojen letalec si razumljivo želi, da bi se v urniku pojavilo več tekem na letalnicah, a rad poudari, da mu v tej zimi uspevajo boljši skoki tudi na manjših napravah. »Sezona je prav gotovo bolj konstantna kot lani, kar mi vliva optimizem in sproščenost. Tretje mesto v Oberstdorfu me je navdalo s samozavestjo pred naslednjimi izzivi. Zelo dobrodošlo je tudi dejstvo, da smo preizkusili letalnico pred svetovnim prvenstvom v poletih, ki bo čez leto dni na Bavarskem,« je dejal Tepeš, ki bo konkurent za visoke položaje tudi v Saporu, kjer je že večkrat tekmoval.

Pred današnjim začetkom tekmovalnega urnika se je moral sprva privaditi na časovno razliko, ki pa mu nikdar ni povzročala bistvenih preglavic. »Pravijo, da se z leti vse težje privajaš na razmere na novi celini, a saj ne bom skakal do šestdesetega leta,« se je zasmejal. Pričakovati je, da bodo dosežke na sobotni in nedeljski preizkušnji v Saporu deloma krojile tudi vremenske razmere, ki so na Japonskem venomer nepredvidljive. »Res je, velikokrat se spopadamo z vetrom in snegom, zato moraš imeti pred odhodom v Saporo manjša pričakovanja, saj se lahko hitro pripeti, da ostaneš celo brez uvrstitve na tekmo,« še opozarja Tepeš.