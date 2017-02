»Za nas je nasprotnik popolna neznanka. Ne poznamo ga, ogledali smo si ga le na treh, štirih posnetkih. Vseeno sem optimist in upam, da ne bomo doživeli presenečenja,« je pred tekmo v razprodani dvorani v Ribnici dejal trener berlinskega kluba Velimir Petković, ki je v Slovenijo pripotoval z le 12 igralci. Manjkal je poškodovani nemški reprezentant Fabian Wiede, iz istega razloga pa tudi Hrvata Drago Vuković in Krešimir Kozina ter Islandec Bjarki Elisson. V zdesetkani zasedbi ni bilo niti 18-letnega Slovenca in tretjega vratarja Marka Ferjana (za mladince igra tudi njegov rojak Tim Rozman iz Krškega), ki v domovino ni prišel zaradi šolskih obveznosti, je pa trenerju pomagal z informacijami o vodilni ekipi slovenske lige.

Ko so Ribničani povedli z 2:0, pred koncem prvega polčasa pa po delnem izidu 3:0 in kljub zapravljeni sedemmetrovki Patrika Lebana (v prvem polčasu je dosegel pet golov, v drugem nobenega) nekaj sekund pred odmorom z 11:10, je kazalo, da bi Petković lahko doživel presenečenje. Še toliko bolj, ker so gostitelji v 37. minuti še vedno vodili s 14:13, a to je bila tudi njihova zadnja prednost. »Vse od sebe dajte, za sveti grb igrajte,« je pisalo na enem izmed transparentov domačih navijačev. Njihovi ljubljenci so sicer dali vse od sebe, a v zadnji četrtini tekme je sledil velik padec.

V 49. minuti je Ribnica zaostajala le za dva zadetka (18:20), nato pa v naslednjih desetih minutah dosegla le en gol. Berlinčani, zmagovalci pokala EHF pred dvema letoma – gostili so sklepni turnir četverice in v polfinalu premagali Gorenje –, so v zadnjih desetih minutah naredili delni izid 5:1, največja prednost dvakratnih zaporednih svetovnih klubskih prvakov (lani so v finalu ugnali PSG, leto prej pa Veszprem) pa je znašala šest zadetkov – 25:19 v 57. minuti.

Domači gledalci so rokometaše Rika na koncu nagradili z velikim aplavzom in stoječimi ovacijami, kljub porazu pa trener Robert Beguš ni imel razlogov za nezadovoljstvo. »Vzdušje v dvorani je bilo fantastično, fantje pa so pokazali veliko borbo, željo in motiv ter dali maksimum od sebe. Petdeset minut smo bili na pragu senzacije. Kljub bolezni Jana Grebenca in Nika Henigmana smo igrali dobro, žal pa smo v končnici naredili nekaj napak. Gostje so to izkoristili in si priigrali štiri gole prednosti, tako vrhunska ekipa pa je rutinirano obdržala rezultatski naskok,« je dejal Robert Beguš, njegovo ekipo pa v drugem krogu prihodnjo soboto čaka gostovanje pri Gudmeju na Danskem.