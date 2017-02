Po tem, ko je januarja vlada z namero o sodelovanju Slovenije v Natovi okrepljeni prednji prisotnosti na ruski meji uspela pred matičnim parlamentarnim odborom, je včeraj sprejela še sklep, da v Latvijo pošlje do petdeset pripadnikov SV. Prva rotacija naših vojakov se bo Natove akcije ob ruski meji udeležila predvidoma maja. Stroški letošnjega sodelovanja v Latviji nas bodo stali 2,8 milijona evrov. Stroški za prihodnje leto so ocenjeni na 4,6 milijona evrov, enak znesek na generalštabu predvidevajo tudi za leto 2019.

Pripadniki SV, ki bodo v Latviji v bataljonu (štel bo med 1000 in 1200 vojakov), bodo sodelovali pri izvajanju mirnodobnih aktivnosti, ki se opredeljujejo kot misija za zagotavljanje in vzdrževanje pripravljenosti v podporo celoviti in okrepljeni odvračalni in obrambni drži zavezništva. To vključuje vaje, usposabljanja in druge mirnodobne aktivnosti, vključno s premiki za zaščito sil bataljonske skupine Nata, ki jih bo vodila kanadska vojska.

V Natovi akciji bodo sodelovali pripadniki iz enote za RKB (radiološko-biološko-kemično zaščito, op. p.) iz sestave rodovskega bataljona prve brigade SV. ZDA prevzemajo poveljevanje bataljonu na Poljskem, Velika Britanija v Estoniji, Nemčija v Litvi, Kanada pa v Latviji. kad