Otočane od sproženja petdesetega člena lizbonske pogodbe o dveletnem postopku odhoda iz EU loči še največ 49 dni, če bi se premierka odločila to narediti 31. marca. Po tridnevni pogosto prepirljivi razpravi, med katero se je vladi posrečilo odkloniti prav vsa predlagana dopolnila, zapisana na skupno več kot sto straneh (kar petdeset dopolnil je odbila z glasovanjem), je bilo v sredo zvečer v poslanski zbornici na vrsti še zadnje glasovanje o sproženju brexita. Zanj je glasovalo 494 (štiri petine), proti 122 (petina) poslancev. V primerjavi z odnosom do brexita pred referendumom (23. junij 2016) je razlika orjaška, saj sta bili najmanj dve tretjini poslancev za to, da Britanija ostane v EU. Izid zadnjega glasovanja poslancev o sproženju brexita je prav tako zelo drugačen od tesnega izida referenduma (za brexit 51,9 odstotka, proti 48,1 odstotka).

Oda radosti Velika večina poslancev ni glasovala po vesti ali svojem prepričanju, čeprav je konservativna vlada v nedavni beli knjigi o brexitu ponudila samo »skico« brexita in čeprav je bil referendum posvetovalen, ne pa obvezujoč. Večina naj bi glasovala za, da bi izpolnila »demokratično voljo ljudstva«. Nemalo poslancev obeh največjih strank, vladajočih konservativcev in opozicijskih laburistov, je glasovalo za sproženje brexita, ker sta tako ukazali vodstvi strank, čeprav so volilci v njihovih volilnih okrožjih glasovali proti brexitu (glasovali so torej v nasprotju z voljo delov ljudstva). Vodstvu stranke so se uprli en sam konservativec in 52 laburistov. Za edinstveni upor so poskrbeli poslanci na Škotskem vladajoče stranke SNP, ki so vsi (45) glasovali proti sproženju brexita. V enem od premorov so v zbornici protestno zamrmrali ali zapeli Beethovnovo Odo radosti, ki je himna EU, dokler jih ni prekričal predsedujoči, rekoč, da utegne njihovo petje sprožiti kakšen drug zbor in da v zbornici ne bo dovolil pevskega tekmovanja.

Pritisk na patriotizem lordov O sproženju brexita mora glasovati še zelo protibrexitska lordska zbornica, ki ga lahko odloži ali zavleče, ne more pa ga preprečiti, saj jo lahko vlada ignorira in obide na podlagi nepopularnega zakona o parlamentu iz leta 1911, po katerem lordska zbornica ne more preprečiti sprejema zakona, ki ga je že sprejela poslanska zbornica. Tega vlada pri tem za britansko prihodnost prelomnem zakonu gotovo raje ne bi naredila. Zato posega po čustvenem izsiljevanju lordov (brexitski minister jih je pozval, naj opravijo svojo patriotsko dolžnost) in menda tudi grožnjah: češ če neizvoljeni lordi ne bodo spoštovali demokratične volje ljudstva, bodo sami sebe obsodili na ukinitev. Reforma lordske zbornice je ostala na pol poti po tistem, ko so iz nje leta 1999 izgnali blizu 600 dednih lordov (ostalo jih je samo 92), velika večina drugih je imenovanih.