V Beogradu so z nestrpnostjo pričakovali nadaljevanje in morda tudi zaključek sodnega procesa proti kosovskem politiku Ramušu Haradinaju, ki so ga na osnovi srbske tiralice zadržali v Franciji in ga predali prizivnemu sodišču v mestu Colmar, naj odloči, ali ga izročijo Srbiji, ali ga izpustijo na prostost.

Nekdanjemu kosovskemu premierju se ni zgodilo prvič, da so ga v eni izmed držav zadržali in potem izpustili (leta 2015 tudi v Sloveniji). Za to je kriva zmeda v razumevanju Interpolove mednarodne tiralice, saj je le-ta za ene države, potem ko so Haradinaja na haaškem sodišču oprostili na sojenju za sum storjenih zločinov proti civilistom v spopadih na Kosovu konec devetdesetih let, neveljavna, drugim pa se še vedno svaljka po policijskih predalih in ne vedo točno, kako ravnati, če Haradinaj pride na njihovo ozemlje.

Haag eno, Beograd drugo

Toda Srbija in tudi Kosovo bosta morala počakati vsaj do drugega marca, ko naj bi sodišče vendarle odločilo, kaj in kako s Haradinajem. Srbska tiskovna agencija Tanjug je sporočila, da je Haradinaj včeraj pred sodiščem nasprotoval izročitvi in zatrdil, da je zahteva Srbije politične narave. Dejal je, da v letih 1998 in 1999 ni storil očitanih mu zločinov, ampak je samo branil albanske civiliste. Haradinajeva obramba je tudi izrazila pričakovanje, da bo francosko sodišče zavrglo zahtevo Srbije o izročitvi Haradinaja.

Nekdanjega kosovskega premierja so prijeli 4. januarja letos na letališču Bale-Mulhouse na vzhodu Francije na podlagi mednarodne tiralice, ki jo je leta 2004 izdala Srbija. V njej ga Srbija obtožuje ubojev in vojnih zločinov v času konflikta na Kosovu v letih 1998 in 1999, ki je zahteval 13.000 življenj. Kosovska vlada je protestirala zoper Haradinajevo prijetje in ga označila kot »primitivno dejanje«. Beograd na drugi strani vztraja, da bi ga radi pripeljali na sodišče zaradi povsem drugih zločinov od tistih, zaradi katerih so mu sodili v Haagu, in ga dvakrat oprostili.

Teden dni po prijetju so Haradinaja v Franciji izpustili na prostost, a so mu odvzeli potni list in prepovedali, da bi zapustil državo, preden sodišče objavi svojo odločitev. Če se bo sodišče izreklo proti izročitvi, bo lahko Haradinaj svobodno zapustil državo. Če bo sodišče podprlo izročitev, bo končno odločitev o njegovi izročitvi sprejela francoska vlada, kar bo nedvomno spet politična in ne sodna odločitev.