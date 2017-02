Glavno geslo romunskih demonstracij je postalo: »Dragnea, ne pozabi, da te Laura čaka!« Za demonstrante, pri katerih gre predvsem za mlade izobražence iz mest, je 43-letna vodja posebnih tožilcev Laura Codruta Kövesi nekdo, ki se upa lotiti koruptnih politikov, kot je voditelj Socialdemokratske stranke Liviu Dragnea. Sicer je posebnost romunskih socialdemokratov že v tem, da imajo volilce predvsem na podeželju.

Prav zaradi Dragnee, ki je na primer lastnik vile s 7000 kvadratnimi metri zemljišča, teniškim igriščem in bazenom, je pred desetimi dnevi socialdemokratska vlada čez noč sprejela sporne dekrete. V prvi vrsti je tako hotela preprečiti, da bi na sedanjem sojenju o dveh fiktivnih zaposlitvah Dragnea pristal v zaporu, saj je bil že obsojen na dve leti pogojno zaradi volilnih goljufij (tako lani decembra kljub veliki zmagi na parlamentarnih volitvah ni mogel postati premier). Sicer je vlada zaradi demonstracij in pritiska iz tujine v nedeljo dekrete razveljavila, tako da Dragnei zdaj grozi zapor. Včeraj pa je na pritisk premierja Sorina Grindeanuja odstopil minister za pravosodje, ki naj bi dekrete napisal. V resnici so ti nastali na pobudo Liviuja Dragnee in njemu je podrejen tudi premier Grindeanu, ki je z odstopom pravosodnega ministra hotel pomiriti uporna mesta.

Treba je reči, da se v Romuniji veliko več govori o korupciji kot na primer v Bolgariji, a ne zato, ker bi je bilo veliko več kot v Bolgariji, ampak ker se proti njej zelo odločno bori posebno tožilstvo in sodstvo. Poleg tega so protikorupcijski zakoni v Romuniji eni najstrožjih v EU. Del teh je posebno tožilstvo za boj proti korupciji, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 kot ena prvih pomembnih pridobitev vstopa v EU. V njem deluje okoli sto tožilcev, ki so postali prava nočna mora za politike, ki so podobno kot Dragnea v zadnjih 25 letih lepo obogateli.

Tožilci naj ne bi bili nevtralni

Socialdemokrati, ki so bili po padcu Nicolaeja Ceausescuja leta 1989 največkrat na oblasti in imajo zato največ masla na glavi, seveda sovražijo posebno tožilstvo. »Romunija je postala država tožilcev, njihov boj je političen,« je za pariški dnevnik Le Monde dejal Sorin Oprescu, nekdanji župan Bukarešte, ki je blizu socialdemokratom in je leta 2015 zaradi pranja denarja in poneverbe javnih sredstev moral za nekaj mesecev za rešetke. Sam meni, da so ga tedaj obsodili samo zato, da ne bi postal romunski predsednik. »Ta boj proti korupciji je ustvaril vzdušje strahu in sovraštva,« pravi. Predvsem ga zelo moti, da televizija zelo rada prenaša spektakel z v lisice vklenjenimi politiki, čeprav so morda samo osumljeni kaznivega dejanja. Televizijske ekipe so namreč ves čas pred poslopjem posebnega tožilstva in snemajo vsakogar, ki vstopi in izstopi. Codruta-Kövesijeva se brani: »Pločniki so pač javni.« Dodaja pa, da se v 90 odstotkih primerov preiskave končajo z obsodbami.