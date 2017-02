Na več kot pet milijonov evrov evropskih in državnih sredstev za obnovo in gradnjo novih kolesarskih stez računa ljubljanska občina. Skupaj z občinskimi sredstvi naj bi bilo za projekt na voljo več kot 6,5 milijona evrov. Če bi se uresničila, bi bila to naložba v kolesarsko infrastrukturo, kot je v zadnjih desetletjih ne pomnimo. Pogojnik je še na mestu, saj še ni povsem gotovo, da bo Ljubljana dobila toliko evropskega denarja. Na ministrstvu za infrastrukturo so pojasnili, da evropska kohezijska politika v obdobju med letoma 2014 in 2020 predvideva, da bo vsaj pet odstotkov sredstev iz evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih mestom. Slovenija bo ta denar namenila vsem enajstim mestnim občinam, ki so pripravile trajnostne urbane strategije. »Področje trajnostne mobilnosti občine še podrobneje načrtujejo prek celostnih prometnih strategij. Zaradi pomembnosti področja se je Slovenija odločila k evropskim sredstvom dodati še delež iz državnega proračuna,« pravijo na ministrstvu.

Za zahodno kohezijsko regijo, kamor spada tudi Ljubljana, je na voljo 13,7 milijona evrov, ki si jih bodo štiri mestne občine razdelile glede na tri kriterije: velikost mesta, pomen središča v omrežju naselij in kakovost trajnostne urbane strategije. »Občine projektov torej ne bodo pridobivale na razpisih, ampak bodo neposredno potrjeni na podlagi njihove kakovosti in skladnosti z merili,« še pravijo na ministrstvu.