Ko se je župan Kranja Boštjan Trilar po popivanju v družbi občinskega uradnika Saša Govekarja in direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj Tomaža Krišlja 10. februarja lani, se pravi pred točno enim letom, vračal z občinskim vozilom proti domu v Stražišču, je povzročil prometno nesrečo z domnevno lažjimi telesnimi poškodbami. V njej je bil udeležen tudi voznik kombija, ki ga je Trilar zadel na nasprotnem voznem pasu.

Po nesreči je kranjski župan odklonil alkotest in se do policistov in reševalcev vedel sporno, bojda tudi žaljivo, zato so mu tudi izrekli kazen, dobil je plačilni nalog. Ni pa dokazano, da je skušal tudi prikrojiti okoliščine nesreče s tem, da je poklical svojo partnerko, ki stanuje blizu (sicer tudi občinsko uradnico), in želel ustvariti vtis, da je nesrečo povzročila ona. Kot so nam takrat na kraju nesreče povedali okoliški prebivalci, se je po nesreči za nekaj časa skril v grmovju. Ker policija ni mogla na kraju ugotoviti količine alkohola v izdihanem zraku z alkotestom, je bil policijsko pridržan in potem odpeljan na odvzem krvi. Policija je kasneje potrdila, da je bila količina alkohola v krvi visoko nad dovoljeno mero, zato so Trilarja kazensko ovadili, ovadbo pa so na kranjsko tožilstvo poslali že marca lani.

Grozi mu zaporna kazen Od takrat naprej pa teče sicer običajen postopek ugotavljanja okoliščin nesreče. Zaslišati je bilo potrebno nekaj prič in opraviti dodatna preiskovalna dejanja. Med njimi je tudi izvedensko mnenje, ki bo podlaga za sodno odločitev. Boštjanu Trilarju za tako povzročeno nesrečo grozi celo zaporna kazen in seveda odvzem vozniškega dovoljenja, kar posledično pomeni, da bi vozniški izpit moral pridobiti na novo. Ker bodo točne okoliščine in s tem pravne posledice ugotovljene na sodišču, smo povprašali na okrajno sodišče v Kranju o stanju zadeve. V prvih dneh februarja so spis po opravljenih preiskovalnih dejanjih vrnili na kranjsko tožilstvo, od koder so nam sporočili, da odločitve o nadaljevanju postopka še niso sprejeli.

Postopek normalno dolg Ker se je nesreča zgodila 10. februarja 2016, se postavlja vprašanje o trajanju postopkov za odmevni dogodek, ki je vzbudil ogromno različnih reakcij v slovenski javnosti in še posebej v Kranju. Iz neuradnih, a zanesljivih virov smo dobili oceno, da je postopek do zdaj tekel prej hitro kot počasi in da tudi ovadeni Boštjan Trilar ni prav v ničemer skušal zavlačevati postopka. To je podlaga za napoved, da bo od zdaj naprej postopek ugotavljanja krivde hitrejši, kar je odvisno od tožilstva in okrajnega sodišča v Kranju, kjer bo verjetno letos še vsaj do sodnih počitnic vendarle izrečena sodba za kaznivo dejanje, za katerega je bil kranjski župan ovaden. Omeniti je treba še, da med tem časom Boštjan Trilar ni bil ob vozniško dovoljenje avtomatično zaradi vožnje pod vplivom alkohola, predlog za predčasen odvzem pa po podatkih okrajnega sodišča v Kranju ni bil podan.