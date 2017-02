»Zdaj so začeli voziti še mulj iz Luke Koper, še več pa je razvidno iz naše strani na facebooku Nelegalno smetišče Moravče Drtija, kjer krajani, ki že leta dejavno spremljamo sporno sanacijo opuščenega peskokopa, objavljamo fotografije, filme, vzorce odpadkov,« pravi Mateja Tič in pove, da so že podali več prijav na različne pristojne institucije, s prošnjo za pomoč pa so se obrnili tudi na premierja.

»In še bomo prijavljali sporno početje podjetja Termit,« vztraja Tičeva, ki ne skriva, da so med ljudmi še vedno žive stare zamere, »saj so morali dati v preteklosti podjetju številni gospodarji kmetij svoja zemljišča za mizerne cene ali slabše zamenjave zemljišč.« Tudi sama je zaradi »starih grehov« v tožbi s podjetjem, in če ne bo uspešna doma, bo zagotovo na evropskem sodišču, je prepričana, prijavo je podala tudi na evropsko komisijo.

Inšpektorji si podajajo roke Okoljska inšpekcija je v družbi Termit lani opravila tri preglede, letos pa enega. Pri vseh so ugotovili, da družba z odpadki ravna skladno s predpisi s področja varstva okolja, le januarja lani so jim izdali opozorilo, naj odstranijo nekaj nečistoč iz komposta, kar so izpolnili, pojasnjujejo na inšpekciji. Trdijo, da Termit dela v skladu z dovoljenji. »Ker se včasih poleg dovoljenih odpadkov v prispelem materialu znajdejo tudi nečistoče (npr. kartonska embalaža, plastične vrečke, papirnate vreče), te v Termitu odstranijo,« inšpektorji komentirajo posnetke iz prijave, ki so po njihovih ocenah verjetno nastali v začetku leta 2016, nekateri še prej. »V Drtiji predelujemo nenevarne odpadke in iz njih izdelujemo gradbene materiale, ki jih potrebujemo za hitro, varno in kakovostno sanacijo opuščenih izkopov kremenovega peska,« razloži Anton Serianz, direktor podjetja Termit, ki ga zaradi »številnih anonimnih prijav nenehno obiskujejo tudi inšpektorji«. Imamo prav vsa dovoljenja, nadaljuje direktor in pojasni, da potek predelave odpadkov, izdelave gradbenih materialov in izvajanje sanacije redno nadzirajo okoljska in rudarska inšpekcija ter zavod za gradbeništvo. Vpliv predelave na okolje redno nadzirata Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter Zavod za varstvo pri delu. »Kljub pogostim obiskom niso odkrili nepravilnosti ali nedoslednosti,« poudarja direktor in izpostavi, da bi ti materiali, ki jih sprejemajo, sicer končali na komunalnih deponijah.