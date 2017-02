Sive celice

Že več kot dve desetletji ta oddaja razgibava sive celice vseh generacij. Letos je dobila novo podobo in novega voditelja ter nove sponzorje, ki podeljujejo nagrado. Kolikšna je, nam ni dano vedeti, v vsaki oddaji pa nam tekmovalci povedo, komu bi dali del nagrade. V oddaji, ki je bila na sporedu 4. februarja, so tekmovalci ene od ekip povedali, da bi dali denar za obnovo šolske kuhinje. To pa je skregano z logiko: za to bi morala poskrbeti šola, posredno pa ministrstvo za šolstvo. Pravzaprav bi moralo poskrbeti tudi za to, da bi bili vsi učenci v šoli v naravi, na športnih dnevih z vso opremo. Učenci pa naj zasluženi denar obdržijo za izlete…