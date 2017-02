To sem se spraševal, ko sem poslušal govor Vinka Möderndorferja na Prešernovi proslavi. Zdi se mi, da smo nekako na začetku vsi ovce. In da sistem deluje, morajo ovce med seboj izbrati druge ovce, ki bodo skrbele za red in polne želodce vseh ovc. A glej ga zlomka, izvoljene ovce postanejo volkovi. Takoj pozabijo, za kaj so bile izbrane, in sledijo samo še glavnemu v krdelu. To je običajno najkrvoločnejši in najbolj pokvarjen volk.

Če to malo apliciramo na naš parlament in vlado, se dogaja popolnoma enako. Bančno luknjo so zakrivili nekateri, ki se jim tako kot volkovom in lisicam ne bo zgodilo nič. Plačevali bomo pa vsi skupaj. Ravno tako se dogaja s TEŠ 6, kjer se nam obeta dodatek na položnici, da bomo vsi plačevali te rabote. Volkovi in lisice so požegnali Ceto, zelo verjetno tudi TTIP, če si bo Trump premislil. Ker jim to zagotavlja dolg obstoj in hrano.

In ograja? Popolnoma logično, če je ovc preveč, jih ne moreš več obvladovati.

Volkovi in lisice imajo dober spomin. Zapomnijo si, kdo se jim zoperstavlja, in tega hitro pojedo. Nikoli ne čutijo lakote in zato zlepa ne bodo zlezli iz volčje kože. In ovce? Te bodo bridko končale v kakem želodcu, ker imajo slab spomin in hitro pozabijo, zakaj so koga izvolile za volka.

Na proslavi se je dobro videlo, kdo spada med ovce. Te so tudi najbolj ploskale. Volkovi so srepo gledali in sestavljali seznam ovc, ki jih bo treba čim prej pojesti.

Zato nikoli ne bom razumel, zakaj morajo ovce dolžno spoštovati volkove, vedoč, da so nevarni zanje. In jih vabijo na razne proslave, odpirajo pridobitve, za katere nimajo nobenih zaslug. Morda računajo na kak odpustek ali najavljajo kandidaturo za prehod med volkove. Ampak seveda – ovce ostanejo ovce.

Sam sem sklenil, da ne bom več ovca, in nimam želje, da bi postal volk. Tem bom ob vsaki priložnosti povedal, kar jim gre. Kljub tveganju, da bom končal v kakem želodcu.

Hvala govorniku za govor, polepšal mi je praznik. In opravičujem se pravim ovcam in volkovom za tako bedno primerjavo.

Zdravko Petrič Kostanjevica na Krki