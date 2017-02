Politično kadrovanje županstva Andreja Fištravca je že vrsto let pod plazom kritik. Predlog za novega nadzornika komunalnega podjetja Nigrad razkriva, da Fištravčevi kadre črpajo tudi iz razvpitega podjetja, ki se je znašlo v davčni in kriminalistični preiskavi.

Preiskovalni novinarski portal Pod črto je vzel pod drobnogled seznam finančne uprave (Furs), na katerem je ta objavila anonimne pravnomočne odločbe o plačilu dodatnega davka podjetij s povezavami v davčnih oazah. Na šestem mestu po višini odmerjenega davka je mariborsko podjetje Metalvar.

Iz pravnomočne odločbe Fursa je razvidno, da se je Metalvar skušal izogniti plačilu davka tako, da je v letih 2011 in 2012 plačal za kar 2,725 milijona evrov fiktivnih računov. Metalvar v inšpekcijskem postopku ni mogel dokazati, da so bile sporne plačane storitve zares opravljene oziroma kaj natančno je ponudnik storitev zanj sploh naredil. Furs je podjetju zato odmeril plačilo 556.730 evrov dodatnega davka. V obravnavanem obdobju je bil direktor in solastnik Metalvarja Darko Dubravica . Podjetje je zapustil leta 2014, a si je kmalu našel novo službo, in sicer v komunalnem podjetju Nigrad, ki je v večinski, 57-odstotni lasti Mestne občine Maribor. Dubravica, nekdanji rezervni vratar NK Maribor, je vodja področja gospodarske javne službe. Na položaj ga je imenoval tedanji Nigradov direktor Marko Žula , nekdanji direktor občinske uprave Maribor in vplivni član županovega predvolilnega štaba.

Tudi v kriminalistični preiskavi

Fištravčevi skušajo zdaj že drugič spraviti Halužana v Nigradov nadzorni svet. Predlagali so ga že novembra 2013, a so si na skupščini premislili in delo nadzornika dali nekomu drugemu. Na Fursu smo skušali preveriti, ali je Metalvar poplačal odmerjeni davek in ali so zoper odgovorne osebe kasneje sprožili kakšne druge postopke, denimo zaradi morebitnega suma storitve kaznivega dejanja davčne utaje. »Na vprašanja, ki zadevajo konkretne davčne zavezance, ne moremo odgovoriti zaradi varovanja davčne tajnosti,« so nam odgovorili. Zanimivo je, da je Furs po objavi članka portala Pod črto s spleta umaknil Metalvarjevo odločbo. Iz nje bodo izbrisali vse podrobnosti, na podlagi katerih je preiskovalni novinar ugotovil identiteto davčnega zavezanca.

Metalvarjevi fiktivni posli so bržkone povezani z razvpitim podjetjem Montavar Gorana Mladenovića, ki je pri NLB in NKBM nekoč najel skoraj 50 milijonov evrov posojil, večina denarja pa je poniknila neznano kam. Ključno vlogo v teh spornih finančnih malverzacijah naj bi po mnenju organov pregona igral prav Metalvar, je leta 2015 poročal časnik Večer. Družba, ki jo je vodil Dubravica, naj bi bila nekakšen obvod, prek katerega je Mladenović skušal večino svojega premoženja izmakniti iz dosega upnikov.

Mladenoviću so kriminalisti maja 2015 odvzeli prostost, priporu pa se je izognil s plačilom polmilijonske varščine. Tožilstvo je zatem zahtevalo sodno preiskavo zoper štiri ljudi zaradi suma lažnega stečaja. Med osumljenci je bil tudi Dubravica. Sodišče je nato zavrnilo uvedbo preiskave proti eni osebi, nakar je tožilstvo umaknilo zahtevo še za drugo. »Zahteva za opravo preiskave je pravnomočna zoper dve fizični osebi,« so nam pojasnili na mariborskem tožilstvu. Ali je med njimi tudi Dubravica, niso razkrili. Primer je še zmeraj v fazi sodne preiskave.