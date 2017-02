Gospodarski del delegacije je danes, dan pred predsednikom republike Borutom Pahorjem, prispel v Moskvo. Po besedah predsednika Pahorja naj bi vseh 40 članov gospodarske delegacije tam podpisalo za več kot milijardo evrov vrednih pogodb. A takšna napoved je zelo drzna in glede na dejstva malo verjetna.

(Pre)drzne napovedi?

Leta 2013 so vsa slovenska podjetja prvič in zadnjič v zgodovini v Rusijo izvozila za več kot milijardo evrov blaga, zatem je slovenski izvoz začel upadati. Lani je bil tako izvozni segment iz Slovenije v Rusijo vreden slabih 600 milijonov evrov, celotna blagovna menjava pa 777 milijonov evrov. Torej, če gre verjeti smelim napovedim predsednika Pahorja, bo 40 slovenskih najuspešnejših gospodarstvenikov zgolj te dni v Moskvi podpisalo več pogodb, kot je bila ob najplodnejšem letu celoletna vrednost blagovnega izvoza. Verjetno je bolj realno govoriti o potencialni vrednosti predpogodb, pisem o nameri in drugih listinah, ki jih bodo člani gospodarske delegacije podpisovali in ta nemara resnično lahko doseže milijardo evrov, sama vrednost pogodb pa bo verjetno nekaj sto milijonov evrov. A ne glede na to, višina poslov, ki jih bodo sklenili gospodarstveniki, nikakor ni zanemarljiva. Na to kaže tudi dejstvo, da bodo velike pogodbe podpisovali celo v Kremlju.

Predsednik Slovensko-ruskega sodelovanja in direktor Rika Janez Škrabec opaža, da se leta stagnacije vendarle umikajo gospodarski rasti. »Zato izrekam veliko pohvalo in zahvalo za predsednikovo podporo gospodarskemu sodelovanju v Ruski federaciji prav v tem času,« je dejal. Za Riko je ruski trg osrednji. »Del Rikove perspektive je sodelovanje pri organizaciji proizvodno-predelovalnih podjetij v Orlovski oblasti in v Osetiji. Usklajevanja za te projekte potekajo že dalj časa,« je dodal. O višini vrednosti pogodb, ki jih bo podpisal za Riko, ni želel govoriti.