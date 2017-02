Jutri bo znan zmagovalec letošnjega festivala San Remo, alfe in omege italijanskih glasbenih festivalov. Do zdaj so gledalci lahko spremljali tri letošnje festivalske večere, ki jih že tretje leto zapored vodi Carlo Conti. Ta je javnost še pred začetkom festivala razburil s podatkom, da bo za vodenje festivala prejel honorar v višini 650.000 evrov. Vodja stranke Severna liga Matteo Salvini je izjavil, da je to »odurno«, še bolj nesprejemljivo pa je, da italijanska nacionalna televizija RAI s festivalom zasluži okoli šest milijonov evrov. Zato je politik voditelja TV-oddaje in televizijo pozval, naj del tega dobička podarita mestom v osrednji Italiji, ki so bila prizadeta v nizu potresov. Contijeva sovoditeljica Maria De Filippi bo svoje delo opravila brezplačno, in to kljub temu, da sicer na televizijskih programih Mediaseta Silvia Berlusconija služi bajne vsote. Conti je nemudoma objavil sporočilo, da je del denarja namenil žrtvam potresa, a da pač tega ni obešal na veliki javni zvon.

Prav tako ni hotel svojega gledanja San Rema na veliki zvon obešati kardinal Gianfranco Ravasi, nato pa se je izdal z enim samim tvitom. Vodja vatikanskega papeškega sveta za kulturo je na twitterju objavil verz iz pesmi ene od tekmovalk, pevke Fiorelle Mannoia, z naslovom Naj bo blagoslovljena. Tvit je Italijane izredno presenetil, saj niso vajeni, da bi se cerkveni dostojanstveniki zanimali za popkulturo. A San Remo je verjetno že postal institucija, ki jo morajo spremljati tudi kardinali. Tako kot preostalih enajst milijonov Italijanov, ki vsak večer pet festivalskih večerov spremljajo pevsko tekmovanje. Organizatorji si sicer prizadevajo, da bi pred televizijo pridobili tudi mlajšo publiko. Med drugim so v žirijo na ogorčenje mnogih ob legendarno Rito Pavone postavili 21-letno zvezdo italijanskega youtuba Greto Menchi, češ da je to prihodnost festivala. Za zdaj je festival sicer še vedno pravi italijanski televizijski šov. Eden od letošnjih vrhuncev je bil nastop Rickyja Martina, ki je na odru celo zaplesal z voditeljem Carlom Contijem.