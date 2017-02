Znanstvena fantastika me ni ravno privlačila. Vedno sem si mislil, da znanstvena fantastika ovira zgodbo, kar je bilo precej nevedno. Ko sem se pred prvo sezono začel pripravljati na vlogo, sem spoznal, kako ozkogled sem bil. Sicer pa me je k seriji pritegnil lik Petra. V njem sem videl svoj odpor do tehnologije, posebno do interneta, uničevalca vsega dobrega, obenem pa je bila to zame priložnost, da se igram s tem, da poudarim človeškost in nerodnost v posamezniku v nasprotju s točnostjo in pomanjkanjem čustev robotov.

Prebral sem si kratke zgodbe Isaaca Asimova, malo Philipa K. Dicka in potem filme, kot je Jaz, robot, ter vse, s čimer bi lahko potegnil vzporednice s serijo. Nato sem se srečal s profesorjem Tonyjem Prescottom z inštituta za robotiko. Poslal sem mu elektronsko sporočilo in me je povabil k sebi. Razložil mi je, kako se uporablja umetno inteligenco v bolnišnicah in drugje, ter govoril o grožnjah umetne inteligence, je pa to, če sem iskren, bolj potešilo mojo radovednost, kot bi to lahko uporabil pri igranju lika.

Mislim, da ne, ker ljudje postanejo zelo živčni, ko vidijo nekaj, kar spominja na človeka. Mislim, da bomo imeli robote, a ne bodo videti kot ljudje, ampak bodo na videz bolj mehanični, da ne bodo prestrašili ljudi.

Uporabljam pametni telefon. Živim in delam v družbi, kjer si ne morem privoščiti, da bi šel na neki osamljen otok ali v podzemni bunker, je pa internet uničevalna sila, poglejte, kaj nam je prinesel – družbena omrežja, brexit in Donalda Trumpa ter ljudi, ki kričijo laži. Kar nekaj časa sem delal v izobraževanju in sem videl, kako so internet, elektronska pošta in celo računalniki omogočili lahek dostop do vsega in so se ljudje v bistvu nehali učiti. To je katastrofa za sistem, vključno s to zlobno vlado, s katero smo obtičali.

Prihajam iz Londona in v Londonu nismo glasovali za brexit. Želim si, da bi se London ločil od preostalega dela države in ostal v Evropski uniji. Moji sodržavaljani se mi gnusijo in misel na to, da gremo iz EU, me zelo žalosti. Slabo mi je zaradi obupnega nacionalizma, ki je privedel do tega. Vsi tisti, ki so se zavzemali za brexit, so barabe, in če bi jih lahko izbrisal s klikom prstov, bi to storil. Tako čutim o brexitu.

Pogledal sem si jo samo malo. Je zanimiva in zelo drugačna od naše, mislim, da je šla celo malo dlje kot naša, vendar je naša po drugi strani posneta tako, da jo je to naredilo popularno in dostopno.

Igral sem v zelo dobri seriji Utopia, ki je prav tako imela dve sezoni…

Vem, kje je Fiona O'Shaughnessy, igralka. Fiona je šla nazaj v Dublin, ne vem pa, kje je Jessica Hyde. Ampak, da, to je bila odlična serija, a enostavno ni imela dovolj gledalcev in se je televiziji zdelo, da ne bo mogla končati zgodbe, kar je res škoda. Zame to, ali bodo nadaljevali serijo Humans ali ne, ne pomeni nobene razlike, ampak upam, da bodo posneli še eno sezono, ker so naredili dovolj, da so si to zaslužili.

Dennis Kelly je briljanten pisec, eden najboljših na svetu, ko gre za dramo, Marc Munden pa eden najbolj temeljitih, natančnih, premišljenih, inteligentnih in pronicljivih režiserjev, s katerimi lahko delaš, vrhunska je bila tudi igralska zasedba. Delali smo nekaj prestižnega, najzanimivejše je bilo opazovati pri delu druge igralce, ki jih prej še nisem imel priložnosti spoznati. Omenili ste prizor mučenja. Vsi mi govorijo, kako dober je bil ta prizor, a pravzaprav ni imel ničesar z mano. Jaz sem samo sedel tam in strmel v Adeela Akhtarja, ki je bil tako prepričljiv v tem, ko je igral mučenega človeka, podvrženega takšni bolečini, kar je zelo težko odigrati. Sedel sem tam in ga gledal ter poskušal ostati v trenutku, ampak v resnici sem samo občudoval igralca v tem prizoru. Bilo je neverjetno. Ta serija ni trajala dolgo, je pa v nekem obdobju prevladala v mojem življenju in sem se počutil super, ker sem igral ta lik, tako da je bilo čudovito biti del takšne serije.

Ne. Vem, da je Dennis hotel posneti enoinpolurno ali dveurno posebno oddajo, da bi končal zgodbo, a televizija ni bila za to, kar je res škoda. Mislim, da vsi poskušamo preboleti to, a kdo ve, morda jo bo čez deset let kdo nadaljeval.

Mislim, da sem bliže Petru kot Harveyju, čeprav nisem nobeden od njiju, težko je odgovoriti na to vprašanje.

Največ, kar lahko rečem o svoji vlogi, je, da igram Arthurjevega prijatelja in da smo se na snemanju zelo zabavali. Guy Ritchie je zelo sproščen, miren režiser in to dela zato, da uživa, se zabava, enako pa velja tudi za igralce, ki delajo z njim. Res je bila prijetna izkušnja, gre pa za izjemno veliko, spektakularno produkcijo, v kakršni še nisem sodeloval.