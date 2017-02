Na občini so zato že konec oktobra objavili javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo strehe in nadgradnjo avditorija. Na razpis so prispele tri ponudbe: ponudbi novogoriškega podjetja Projekt in podjetja Gea consult iz Škofje Loke ter skupna ponudba družb Elea Ic in KD Arhitekti. Na občini so decembra med trojico izbrali najugodnejšo ponudbo, pod katero se je podpisal Gea consult. Kot je za STA povedal direktor Festivala Ljubljana Darko Brlek, je »izvajalec že začel izdelovati projektno dokumentacijo.

Nato bo sledila priprava razpisne dokumentacije za izvedbo projekta, potrebno bo pridobiti tudi gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in izbrati izvajalca del.« V sklopu obnove bo namreč izbrani izvajalec ob novi strehi med drugim obnovil tudi nosilne dele konstrukcije križevniškega samostana in temelje obstoječih stebrov strehe ob Zoisovi cesti ter posodobil pomični dvižni oder, glavne zavese in projekcijske kabine. Na občini so že lani napovedali, da naj bi bila gradbena dela končana prihodnje leto, zato bo program letošnjega 65. Ljubljanskega festivala, ki bi sicer moral potekati v Križankah, gostoval na drugih prireditvenih prostorih v mestu.