Na Kaninu je v zadnjih dneh zapadlo več kot meter snega. To pa je bilo dovolj, da so na Sella Nevei steptali proge vse do povezave na Prevali. Enotna vozovnica za smučanje na obeh straneh kaninskega smučišča stane za odrasle 35 evrov.

Tisti, ki se odločijo za smučanje samo na naši strani, imajo še vedno možnost nakupa vozovnice po znižani ceni – 22 evrov. Pri zavodu Sončni Kanin so se za takšno potezo odločili zato, ker še niso uredili proge ob trisedežnici Skripi. »Čeprav je zapadlo dovolj snega, nam jo je zagodel orkanski veter, ki je odnesel suh sneg. Naši žičničarji ga bodo nekako zbrali in nasuli po progi. Upamo, da bomo priljubljene Skripe čim prej usposobili,« so povedali upravljalci smučišča. Razen najdaljše gondolske žičnice v Sloveniji, ki potnike popelje iz Bovca z nadmorske višine 436 metrov na 2202 metra pri restavraciji Prestreljenik, obratujeta tudi štirisedežnica Prevala in vlečnica Podi, smuka pa je možna na progah Podi, Sedlo in Prevala. Na Kaninu je ob restavraciji Prestreljenik smučarjem na voljo tudi snežni bar.

Pri Sončnem Kaninu so zavihali rokave in obiskovalce vabijo tudi z najrazličnejšimi prireditvami. Tako za konec tedna načrtujejo v restavraciji Prestreljenik večerjo z živo glasbo na višini 2202 metra. Obiskovalci se bodo v poznih popoldanskih urah zapeljali do zgornje postaje, na terasi restavracije nazdravili ob sončnem zahodu, po večerji in druženju pa se ob 22. uri vrnili v dolino in imeli razgled na luči v Tržaškem zalivu in Bovcu. Naj spomnimo, da so v starih dobrih časih na Kaninu pripravljali tudi silvestrovanja, ki so bila dobro obiskana. Mnogo idej za popestritev ponudbe na našem najvišjem smučišču so takrat prispevali tudi novinarji smučarji, ki so v Bovcu pripravili kar nekaj državnih prvenstev in do pred štirih let tudi vsakoletni kriterij zadnjega snega. jal