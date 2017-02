ZL je koalicija štirih; del nje so Iniciativa za demokratični socializem (IDS), Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj (TRS), Demokratična stranka dela (DSD), ki je svojemu imenu dodala tudi ZL (ZL-DSD). V zadnjem času so težnje strank IDS in TRS po spojitvi v enotno stranko postale močnejše, za združevanje pa so v ZL-DSD izvedeli šele iz medijev.

»Presenečeni smo bili, da nas o tem ni obvestil nihče,« je izpostavil predsednik ZL-DSD Franc Žnidaršič. S partnerjema so se o nesoglasjih želeli pogovoriti prejšnjo sredo, ko so sklicali sestanek, a se ga predstavniki teh dveh partnerskih strank niso udeležili.

V Demokratični stranki dela (ZL-DSD) pravijo, da bi bili pripravljeni podpreti združevanje vseh strank in gibanj v enotno stranko, a za takšen dogovor niso nikoli imeli priložnosti.

Stranki, ki sta se spojiti želeli »potiho«, kot je dejal Žnidaršič, sta naleteli na težavo z imenom. IDS in TRS se ne moreta združiti v ZL, če se v ZL-DSD svojemu imenu ne odpovedo. Ti pa so ime registrirali ravno zato, da si ga ne bi prilastil kdo drug. »Ne bomo se odpovedali imenu stranke, ker je naše,« je poudaril Žnidaršič in izpostavil še, da je »sprememba imena izgovor IDS, da zakrije težave v lastni stranki«.

V ZL-DSD so sicer pripravljeni sodelovati tako z morebitnimi novimi kot z obstoječimi partnerji, čeprav je slednje po Žnidaršičevem mnenju malo verjetno.

»Če bi se z nami kdo pogovarjal, bi se lahko kaj dogovorili,« je izpostavil Žnidaršič in dodal, da v zadnjih desetih mesecih lanskega leta ni bilo nobenega sestanka. S tem se je hkrati odzval na očitke vodje poslanske skupine ZL Luke Mesca o tem, da DSD in četrta skupina zadnji dve leti pri projektih ZL nista sodelovali.

Predstavnik četrte skupine ZL Simon Brežan je izpostavil, da je bila njihova vizija od začetka to, da bi tudi civilna družba dobila formalno vlogo, a so »v IDS takoj po volitvah razglasili, da zunaj parlamenta koalicija ZL ne obstaja«, je še povedal. Zato se jim zdijo očitki o nesodelovanju absurdni. Brežan je izpostavil, da so v vrhu IDS in TRS privatizirali skupne rezultate celotne koalicije, kar govori o neenakopravnosti članic koalicije.

»Ko smo se temu uprli, smo naleteli na poskuse podrejanja četrte skupine in DSD, ki je edina podpirala avtonomno vlogo četrte skupine,« je povedal Brežan in dodal: »Ne moremo biti socialistična koalicija, ki ne upošteva notranje demokracije.«

V izjavi današnji izjavi v državnem zboru je Mesec očitke o nedemokratičnosti zavrnil in dejal, da gre za »zadnji poskus izsiljevanja tistih, ki že dve leti ne počnejo drugega kot vnašajo spore in razdore na levici«.