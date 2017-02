ISPO je največji svetovni sejem športne opreme, ki vsako leto nagradi izjemne športne izdelke. Nagrada se je uveljavila kot pečat kakovosti v športni industriji, mednarodna žirija, ki jo sestavljajo neodvisni strokovnjaki, pa je na podlagi jasnih kriterijev ocenila izdelke skoraj 500 podjetij. SipaBoards AIR je v svoji kategoriji, v kateri je bilo še šest drugih izdelkov, slavil, ker je »sistem SipaBoards AIR fantastično enostaven za uporabo in napihovanje poenostavi na preprost pritisk na gumb.«

SipaBoards je tako poleg Elana edino slovensko podjetje, ki je prejelo tako visoko prestižno nagrado. Ustanovitelj in direktor SipaBoards Sebastjan Sitar pravi, da »nagrada dokazuje, da je SipaBoards vodilno podjetje z najbolj naprednimi izdelki za supanje. Po lanskoletnem uspehu naše linije SipaBoards DRIVE, za katero smo kot tretje slovensko podjetje prejeli mednarodno nagrado »Red Dot Award« in smo bili kot »Brand New Finalist ISPO 2016/2017« uvrščeni med finaliste najboljših novih znamk v svetu športa, je letošnja nagrada ISPO AWARD 2017/2018 GOLD WINNER za SipaBoards AIR dokaz, da smo res v samem vrhu supanja.«