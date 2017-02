Uredniki angleške različice spletne enciklopedije so med drugim kot razloge za odločitev o prepovedi uporabe navedb Daily Maila na wikipedii navedli senzacionalizem, izmišljotine in slabo preverjanje dejstev. Njihova odločitev pomeni, da se uporaba časnika kot vir navajanja za prispevke na wikipedii načeloma prepove. V neprofitni organizaciji, ki vodi spletno stran, so njihovo odločitev sprejeli, a so dodali, da je to odločitev neplačanih urednikov. Wikipedia namreč deluje na osnovi prostovoljnih piscev in urednikov.

Odslej Daily Mail ne bo več veljal za zanesljiv vir na angleški različici strani. Prostovoljne urednike bodo spodbujali, da zamenjajo že obstoječa navajanje tega časnika z drugim virom, ki ga je skupnost označila za bolj zanesljivega.

Med časniki, ki se jih nikoli ne sme uporabiti, je sicer tudi ameriški spletni tabloid The National Enquirer.