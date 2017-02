Čeprav se je že zdelo, da sta Hrvaška in Slovenija dosegli dogovor o dolgovih Cimosa, je, kot poroča Siol, danes Hrvaška vlada znova presenetila. Slovenski vladi je namreč poslala predlog sporazuma, ki odstopa od dogovora med slovenskim ministrom za gospodarstvo Zdravkom Počivalškom in hrvaškim ministrom za državno premoženje Goranom Marićem.

Kot poroča Siol, je hrvaška vlada v predlog sporazuma vnesla nekatere pogoje o ohranjevanju delovnih mest Cimosa na Hrvaške. Od finančnega sklada Palladio Finanziaria, ki namerava prevzeti Cimos, zahtevajo, da v prihodnjih dveh letih zadrži obseg Cimosove proizvodnje v Buzetu, Roču in Labinu. Tam Cimos trenutno zaposluje 900 ljudi, a so odpuščanja, ki so bila usklajena tudi s sindikati v Cimosu, že v teku.

Pri Siolu pišejo še, da bi italijanski sklad pod novimi hrvaškimi pogoji verjetno odstopil od nakupa Cimosa. Siolovi viri blizu sklada pravijo, da gre za pogoje, ki ne omogočajo preživetja Cimosa ter posegajo v poslovne odločitve.