Še preden je Trump postal predsednik ZDA, so se različni vlagatelji že bali njegovih izjav na socialnih omrežjih, te so namreč že takrat vplivale na stanje na gospodarskem trgu, tudi na delnice.

»Ceneje bi bilo kupiti kar twitter«

Zaradi njegovih tvitov pa so posredno ali neposredno posledice v zadnjem času že čutila podjetja kot so Lockheed Martin, Toyota, Carrier, Ford, General Motors in Boeing. Nekatera podjetja Trumpove tvite klasificirajo enako kot naravne katastrofe, poroča Quartz.

Mehiški gospodarstveniki pa so se pošalili, da bi bilo ceneje kupiti kar socialno omrežje twitter, kot pa zgubljati milijarde vsakič, ko Trump objavi tvit o priseljencih in gospodarstvu.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2017

Tudi General motors je utrpel finančno škodo zaradi Trumpovega tvita.