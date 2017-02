Plastenke niso odpad, temveč vir, pravijo v švedskem dizajnerskem studiu Form Us With Love, kjer so kuhinjo zasnovali. Kuhinjski elementi Kungsbacka, katerih življenjska doba je 25 let, dokazujejo, da je mogoče odpadne materiale uporabiti v masovni proizvodnji pohištva.

Estetska in dosegljiva trajnostnost Struktura ličnic iz serije Kungsbacka je izdelana iz odpadnega industrijskega lesa, površina v mat antracitno sivi barvi, ki pristaja v sleherno sodobno kuhinjo, pa je iz recikliranih plastenk. Modularne elemente, ki predstavljajo brezčasno estetiko, je mogoče kombinirati in jih umestiti glede na razpoložljivi prostor. Razvoj pohištva iz recikliranih materialov ni poceni, zato sta Ikea in studio Form Us With Love pazila, da stroški proizvodnje niso bili višji od običajnih. Linija Kungsbacka bi zlahka presegla ceno običajnih kuhinjskih ličnic iz vezanih plošč, zato so v Ikei še posebno zadovoljni, da so dosegli mejnik v razvoju. Trajnostnost naj bi bila dosegljiva vsakomur, ne le tistim, ki si to lahko privoščijo, pravijo.