Vam gre vsa pozornost, ki jo namenjamo valentinovemu, morda rahlo na živce? Brez skrbi – valentinovo lahko mirno prespite, pravo zabavo pa si privoščite šele 11. novembra, ko Kitajska (in v zadnjem času tudi vse več drugih držav po svetu) praznuje dan samskih - dan, ko se vsi samski spomnijo, da tudi samskost prinaša določene prednosti in si temu v čast privoščijo nekaj, kar si že dolgo želijo.

Presenetljivo ne Američani, ki tovrstnih čokoladic nakupijo (in tudi pojejo) največ med vsemi, temveč Britanci. Natančneje Britanec po imenu Richard Cadbury, dedič družinskega čokoladnega imperija, ki je čokolado prvi zavil v lične škatlice v obliki srca.

Domače živali in ljubezen

Razmišljate, da bi tudi svojim hišnim ljubljenčkom za valentinovo izkazali svojo ljubezen in jim podarili kaj lepega? Morda oklevate, ker se vam tovrstno izkazovanje ljubezni vseeno zdi malce pretirano? Vas je strah, da vas bodo sosedje imeli za čudaka? Nikar! Raziskave namreč kažejo, da to po svetu počne vse več in več ljudi. Fido, čaka te velika, sočna kost!