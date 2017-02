Štipendije nadarjenim dijakom omogočajo nemoten razvoj njihove poklicne poti in doseganje najvišjih izobrazbenih ravni, medtem ko dajejo socialno šibkim dijakom in tistim s posebnimi potrebami možnost za pridobitev želene izobrazbe. V Sloveniji poznamo državne, Zoisove, kadrovske in občinske štipendije, štipendije za deficitarne poklic in štipendije za izobraževanje v tujini.

Vlogo za državno štipendijo je mogoče oddati tudi med letom Za državno štipendijo, ki jo dodeljujejo centri za socialno delo in jo z letom 2014 ponovno lahko pridobijo dijaki, mlajši od 18 let, lahko zaprosi vsak dijak, ki izpolnjuje določene pogoje. Med glavnimi so povprečni mesečni dohodki na družinskega člana, ki v minulem letu ne presegajo 53 oziroma 64 odstotkov neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju. Posameznik, ki zaprosi za državno štipendijo, ne sme biti v delovnem razmerju oziroma ne sme opravljati samostojne registrirane dejavnosti, prav tako ne sme biti vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, ne sme biti prejemnik Zoisove štipendije. Državna štipendija se lahko kombinira s kadrovsko štipendijo, štipendijo za deficitarne poklice in s štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. Vlogo za prvo pridobitev lahko posameznik na krajevno pristojni center za socialno delo vloži kadar koli med šolskim letom.

Javni poziv za Zoisovo štipendijo bo objavljen junija Zoisove štipendije, ki so namenjene nadarjenim dijakom in študentom za spodbujanje razvoja njihove poklicen poti, podeljuje Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Z njimi želijo predvsem spodbuditi nadarjene mladostnike ob prehodu z osnovnošolskega v srednješolsko izobraževanje, za kar se namenja največ denarja. Zoisovo štipendijo lahko pridobi vsak dijak in bodoči dijak, ki je dosegel izjemni dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in druga v zadnjih dveh letih) in ustrezno povprečno oceno. Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij Javni sklad RS običajno objavi junija.

Razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice še odprt Štipendija za deficitarne poklice je relativno nova, prvič je bila razpisana za šolsko leto 2015/2016. Štipendije so namenjene tistim, ki se bodo izobraževali za deficitarne poklice, se pravi za tiste, za katere kadrov na trgu delovne sile primanjkuje. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je konec prejšnjega meseca objavil nov razpis za pridobitev omenjene štipendije za prihajajočo šolsko leto. Podeljenih bo 1000 štipendij v višini 100 evrov na mesec, vlogo zanjo pa bodo dijaki lahko oddali šele od 15. junija do 20. septembra letos. Omeniti velja, da štipendija za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine. Dijak lahko ob njej sočasno prejema tudi državno štipendijo.

Kadrovska štipendija v povprečju najvišja Med vsemi štipendijami je v povprečju najvišja kadrovska štipendija, njena višina je omejena le navzdol z višino osnovne državne štipendije. S prijavo na razpise delodajalcev, ki kadrovske štipendije podeljujejo, jo lahko pridobi dijak, ki izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih delodajalca, in splošne pogoje po zakonu o štipendiranju. Dijak ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole ne sme biti starejši od 18 let, prav tako ne sme biti v delovnem razmerju ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavod RS za zaposlovanje. Eden od pogojev je tudi, da mladostnik ni prejemnik Zoisove, državne ali katere druge štipendije. Dijaki se lahko o kadrovskih štipendijah seznanijo prek Izmenjevalnice na spletni strani sklada (www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij (RRA), v objavah delodajalcev, ki jih ti objavijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občili itd.