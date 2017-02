Koliko bo družina dijaka določenega srednješolskega programa kljub brezplačnemu izobraževanju, ki ga zagotavlja država, morala v enem šolskem letu odšteti za vse potrebščine in nadstandardne dejavnosti ter vstopnine in prevoze na dneve dejavnosti, je nemogoče izračunati. Šole in programi se namreč med seboj po tovrstnih dejavnostih močno razlikujejo, prav tako pa se iz enega šolskega leta v drugo z njimi prilagajajo zmožnostim družin dijakov in ponudbi tovrstnih vsebin na trgu.

Izposoja učbenikov ni brezplačna Katere šolske potrebščine bodo dijaki potrebovali v prvem letniku in koliko bo njihov nakup stal, je odvisno od programa, v katerega se dijak vpisuje. Učbeniški skladi, kakršne starši in učenci poznajo v osnovnih šolah, kjer so obvezni, pa imajo tudi v marsikateri srednji šoli, čeprav to na tej stopnji izobraževanja ni obvezno. Ali učbeniški sklad deluje na želeni šoli, lahko povprašate na informativnih dnevih, z informacijo pa vam bodo z veseljem postregli tudi v srednješolskih knjižnicah. Izposoja učbenikov v učbeniških skladih za srednješolce ni več brezplačna, pač pa morajo zanjo dijaki oziroma njihovi starši plačati največ tretjino cene novih učbenikov. Ker si knjige iz sklada samo izposodijo, jih morajo, kot velja tudi v osnovni šoli, ob koncu šolskega leta nepoškodovane vrniti.