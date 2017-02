Oglasno sporočilo: Največ odličnega kruha, pekovskih izdelkov ter testenin prihaja iz Žita

Na 17. strokovnem ocenjevanju kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva, testenin, keksov in slaščic je Skupina Žito prejela največ, kar 28 zlatih priznanj za potrjeno odlično kakovost izdelkov. Ocenjevanje kruha že tradicionalno poteka pod okriljem Sekcije za pekarstvo pri Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij na GZS.