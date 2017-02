Z novelo energetskega zakona, ki bo v javni obravnavi do 7. marca, vlada predlaga uvedbo prispevka za blok 6 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6). Gre za prispevek za prednostno dispečiranje, ki bi lahko znašal do 25 milijonov evrov na leto, obračunaval pa bi se na obračunsko moč. Na položnicah za elektriko bi znašal približno en evro. Prednostno dispečiranje je namenjeno pokrivanju razlike med tržno in stroškovno ceno elektrike ter obratovanju TEŠ. Holding Slovenske elektrarne (HSE) in TEŠ sta že v začetku minulega leta vladi predlagala uvedbo prednostnega dispečiranja, vendar je vlada takrat predlog zavrnila, saj se je želela prepričati, ali je to res najprimernejši ukrep za poplačilo posojila TEŠ.

Skubin decembra ni želel govoriti o prispevku Da se bo še letos uresničil predlog o novem prispevku na položnicah za elektriko, smo v Dnevniku opozorili sredi decembra lani, ko se je vodstvo HSE pohvalilo z zaprtjem finančne konstrukcije za 1,4-milijardno naložbo v TEŠ 6. Generalni direktor HSE Gorazd Skubin takrat ni konkretno odgovoril na vprašanje, ali računajo na uvedbo novega prispevka za TEŠ 6. Že takrat je bilo namreč slišati, da naj bi ta prispevek znašal okoli 30 milijonov evrov na leto, kot novo dajatev na položnicah za elektriko pa bi ga plačali že letos. Na ministrstvu za infrastrukturo zdaj pojasnjujejo, da bi se prispevek obračunaval na obračunsko moč in bi na položnicah predvidoma znašal petino prispevka za obnovljive vire energije (OVE) oziroma evro na mesec. Ukrep bi bilo mogoče sprožiti šele po odobritvi evropske komisije. Vlada bi ukrep uvedla, ko bi bile razmere na trgu z elektriko takšne, da nizke cene ne bi zagotavljale obratovanja domačih elektrarn.

Mervar: Blok 6 zdaj imamo in ga potrebujemo »V Sloveniji se moramo vprašati, od kod bi sicer dobili nadomestni vir električne energije in kje bi Eles dobil sistemske storitve. Nobena druga tehnologija ne bi bila cenejša in na to sem že večkrat opozoril. Blok 6 zdaj imamo in ga potrebujemo, vendar bi morali v okviru proizvodnega dela elektroenergetike najti rešitev, po kateri vsaj do leta 2020 naložbe v TEŠ ne bi plačali v obliki dodatnega prispevka,« meni Aleksander Mervar, direktor Elesa. Kakršno koli nadomeščanje z obnovljivimi viri glede na trenutno veljavne podpore za proizvedeno megavatno uro iz obnovljivih virov energije je nekajkrat dražje, saj gre pri tem za več sto milijonov evrov, opozarja Mervar. »V tako kratkem času tega tudi ni mogoče uveljaviti, saj bi morali vzpostaviti novo podporno shemo, prispevek za obnovljive vire pa bi bil bistveno višji, kot je danes,« meni Mervar. Aleksander Mervar, direktor Elesa, je že pred časom napovedal, da se bodo končne cene elektrike zvišale in da ni računati, da bi se cene elektrike znižale. »Januarja so cene na borzi namreč podivjale. Če bi TEŠ teoretično lahko prodajal elektriko po cenah, ki so veljale januarja, potem bi družba ustvarila okoli 100 milijonov evrov dobička na letni ravni. To so dejstva. Eni to želijo, drugi pač tega ne želijo slišati,« še pravi Mervar.

Ministrstvo: TEŠ zagotavlja sistemske storitve Da je TEŠ sistemska elektrarna, ki predstavlja približno tretjino doma proizvedene električne energije in zagotavlja večino nujno potrebne sekundarne regulacije, ki je še ni mogoče zagotavljati čezmejno v regiji, opozarjajo tudi na ministrstvu. »Če bo TEŠ prepuščen le razmeram na trgu, ki so trenutno problematične za večino proizvajalcev elektrike, bo tudi večja verjetnost, da ne bo na voljo za ponujanje sistemskih storitev. To bi negativno vplivalo na zmanjšanje zanesljivosti obratovanja prenosnega omrežja in posledično oskrbe z elektriko,« še menijo na ministrstvu. Uvedbi prispevka poleg slovenskega Greenpeacea nasprotuje tudi evropski poslanec Igor Šoltes. Meni namreč, da je vladna namera, da bi izgubo TEŠ 6 pokrivali vsi odjemalci električne energije, nesprejemljiva. »TEŠ 6 je zgrešena naložba tako s finančnega kot okoljsko trajnostnega in zdravstvenega vidika. Več kot očitno je, da v primeru TEŠ 6 ni šlo za povečevanje energetske učinkovitosti države, ampak za povsem druge namene, predvsem za finančne apetite,« še ocenjuje Šoltes.

Meh: Še vedno zagovarjam naložbo Srečko Meh, nekdanji velenjski župan in zagovornik naložbe v TEŠ 6, o novem prispevku pravi: »Kot upokojenec menim, da je prispevek nepotreben, saj gre za kazanje s prstom na krivca, torej na TEŠ in elektriko. HSE bi moral poiskati druge finančne vire, s katerimi bi pokrili stroške pri naložbi v TEŠ 6. Vendar pa TEŠ zagotavlja proizvodnjo elektrike, naložba v blok 6 je bila uspešna in uspešno obratuje, brez TEŠ bi lahko imeli velike težave.« Na vprašanje, ali še vedno zagovarja naložbo v blok 6, pa Meh odgovarja: »Seveda. TEŠ 6 je uspešna naložba, tako z vidika tehnologije kot tudi okoljevarstvenega in ekonomskega vidika. Takrat smo se odločali, ali zapreti bloke 3, 4 in 5 ali ne. Odločili smo se, da jih ne zapremo, saj smo želeli izkoristiti premog v rudniku in proizvajati elektriko še prihodnjih 40 let. Slovenska energetika pa takrat ni imela druge alternative.«