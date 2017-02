Znanje osnovnošolcev se bo po novem zunanje preverjalo tudi ob koncu prvega triletja, in sicer iz matematike in slovenščine; ti rezultati bodo povratna informacija staršem in šoli, na šolske ocene pa ne bodo vplivali. Obvezno pa bo zunanje ocenjevanje za devetošolce: ocene se bodo vpisovale v redovalnico in skupaj z internimi sooblikovale zaključne ocene pri matematiki, slovenščini in »tretjem predmetu«. Tako je na nedavnem srečanju z okoli 300 učitelji, sindikalnimi zaupniki SVIZ, poglavitne spremembe nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) predstavila ministrica Maja Makovec Brenčič. Novosti, je povedala, bodo uveljavili z novelo zakona o osnovni šoli in novim pravilnikom o izvedbi NPZ. Na naše vprašanje, kdaj bo nacionalno preverjanje znanja potekalo po novem, je odgovorila, da je vse odvisno od hitrosti zakonodajnega postopka pri sprejemanju novele.

Ministrstvo odlaša z uvedbo zaradi denarja? Glede na to, da je ministrica omenjene novosti NPZ javnosti – v enaki obliki – predstavila že julija lani in da je tedaj napovedala, da jih bodo uveljavili v šolskem letu 2017/18, bi moral biti predlog novele že zdavnaj pripravljen. A ni tako. Na voljo ni niti osnutka zakona. Po besedah direktorja direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Gregorja Mohorčiča je osnutek novele še »v zaključni fazi« na direktoratu. V kratkem naj bi ga poslali v kabinet ministrice, nato v medresorsko usklajevanje, nato pa bo javno objavljen (na portalu e-demokracija). Mohorčič zato meni, da bo lahko NPZ po novem steklo šele v letu 2018/19. Poznavalci ob tem domnevajo, da ministrstvo s spremembami NPZ, ki jih je predvidela že Lukšičeva bela knjiga, odlaša zaradi finančnih razlogov. Za izvedbo »novih« zunanjih preverjanj, ki zdaj stanejo pol milijona evrov na leto, bi potrebovali še najmanj 200.000 evrov. S tem, da je treba NPZ prenoviti, se sicer strinjajo številni pedagoški strokovnjaki, ravnatelji in učitelji praktiki. Eden glavnih očitkov je, da jih devetošolci ne jemljejo dovolj resno, saj niso obvezni, in da starši in učitelji prvo zunanjo informacijo o znanju otrok dobijo šele v 6. razredu. Zlasti za starše je ta lahko pravi šok, saj analize kažejo, da ocene na mnogih šolah od zunanjih precej odstopajo. Praviloma navzgor. Naši sogovorniki spremembe sprejemajo, opozarjajo pa, da je treba dobro premisliti o izvedbi.