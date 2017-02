Teden dni od tega, kar je patrulja slovenskih vojakov v Libanonu (spet) doživela zasedo, iz katere je po zatrjevanju pristojnih izšla brez praske, vezisti prve brigade Slovenske vojske (SV) skupaj s pripadniki zračnodesantne enote ameriške vojske v Postojni končujejo z usposabljanjem, z vajo Krokarjev udar. Številčnost stalne sestave SV je še zmeraj daleč pod pričakovanim, takšna je tudi fluktuacija v sistemu. Negativna.

Glede na to, da se tudi letos pripravljenost naše vojske ocenjuje po enakih kriterijih in metodah kot lani, lahko pričakujemo nezadostno oceno za njeno delovanje v vojni ali krizi. Za njeno usposobljenost za delovanje doma oziroma v miru pa si morda lahko nadejamo višje ocene. Generalštab SV je v preteklem letu namreč kljub drastičnem finančnem manku glede na leto poprej izvedel več usposabljanj in vaj, pa tudi vojaki naj bi bili trenutno bolj motivirani, kot so bili ob lanskem ocenjevanju. Zakaj so motivirani bolj, z vprašalniki nadrejenih menda niso izvedeli natančno. Naši pogovori s številnimi vojaki pa kažejo na to, da se pripadniki SV počutijo bolje predvsem zaradi – sindikatov.

Največjo skrb za vojake sta v zadnjih letih izkazala Sindikat vojakov Slovenije (SVS) in Sindikat ministrstva za obrambo (SMO). V času, ko je na davkoplačevalce pritisnila finančna kriza, sta sindikata strnila vrste in pohvalita se lahko s številnimi uspehi. SVS je recimo pred petimi leti porazil državo v kolektivnem sporu zaradi regresa vojakov – po njihovem uspehu je takratna (deseta) vlada sprejela sklep, zaradi katerega je za poplačilo regresa v celotnem javnem sektorju porabila 64 milijonov evrov – in zmagal v sporu za plačna nesorazmerja. SMO pa je s pestrim socialnim dialogom uspel doseči spremembe v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Dosegli so, da se tudi pripadniki SV lahko poklicno upokojujejo pod enakimi pogoji kot ostali zavarovanci in se jim več ne prekine delovno razmerje, ko dopolnijo pogoje za poklicno upokojitev. Tega se, mimogrede, trenutno drži tudi prvi vojak v državi, generalmajor Andrej Osterman, ki bi po »starem« zakonu moral biti v pokoju že zdavnaj.