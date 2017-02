Avstrijski Verbund, ki se je v Avstriji in v Sloveniji soočil s poplavo odškodninskih tožb zaradi domnevne soodgovornosti pri katastrofalnem poplavljanju reke Drave, se bo brez rokavic in z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi boril za svoj prav. V slovenskih odškodninskih pravdah Verbund zastopa ljubljanski odvetnik Andrej Andrić. Na torkovem naroku je mariborski okrožni sodnici Andreji Veselič večkrat očital pristranskost, češ da je naklonjena tožnici Mestni občini Maribor.

Občini je pripadla pravica, da se na glavni obravnavi prva sooči z upravniki avstrijskih elektrarn na reki Dravi. Od družbe Verbund Hydro Power terja dobrih 649.000 evrov odškodnine. Verbund naj bi bil odškodninsko odgovoren, ker je bistveno povečal učinek poplav 5. novembra 2012. Kritično naj bi povečal pretok Drave s tem, ko je nenadno izpustil ogromne količine vode iz svojih akumulacijskih jezer.

Več kot sto tožb zoper Avstrijce

Avstrijski in slovenski oškodovanci so zoper avstrijskega elektrarniškega velikana vložili več kot sto tožb. Skupni znesek odškodninskih zahtevkov presega 103 milijone evrov. Tožbo je vložila tudi država, na včerajšnjem naroku pa so se k občinski tožbi – kot stranski udeleženec – priključile Dravske elektrarne Maribor. Razčiščevanje odškodninske odgovornosti Verbunda bi utegnila zaplesti okoliščina, da pravdni postopki hkrati potekajo tako na avstrijskih kot tudi na slovenskih sodiščih. In bi se lahko na obeh straneh meje hkrati razsojalo o isti zadevi.

»Moramo upoštevati evropske odredbe. Sodne odločbe bi bile neizvršljive in nezdružljive, če bi recimo tam razsodili, da je tožena stranka odgovorna, pri nas pa, da ni,« je povedala Veseličeva. Zato je včeraj uvodoma pozvala Andrića, da naj ji izroči Verbundovo negativno ugotovitveno tožbo zoper Republiko Slovenijo, ki so jo leta 2015 vložili na celovškem sodišču in s katero skušajo dokazati, da za poplavne dogodke niso odgovorni. Odvetnik ji je odvrnil, da njenega poziva ne bo upošteval, če se bi izkazalo, da dejansko ne gre za sorodne pravde.

Zanimivo je bilo spoznanje, da občina Maribor v svoji tožbi doslej sploh ni natančno opisala očitane premoženjske škode, ki je nastala na cesti v Trčovo in na Mariborskem otoku. Skupaj z odškodnino zaradi zmanjšanja vrednosti nepremičnin so jo ocenili na 649.353 evrov. Sodnica je zato zahtevala natančno specificiranje.