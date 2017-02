Države ob zahodnobalkanski poti nameravajo skupaj z drugimi balkanskimi državami in višegrajsko četverico do aprila izdelati nov varnostni načrt, s katerim bi »zaprle vrzeli« na zahodnobalkanski migracijski poti in se pripravile na morebitno povečanje nezakonitih migracij. Kot so se na konferenci na Dunaju dogovorili notranji in obrambni ministri petnajstih držav, naj bi načrt vseboval oceno trenutnih razmer v jugovzhodni Evropi, analizo pomanjkljivosti in potreb pri soočanju z migracijskimi izzivi v regiji pa tudi dodatne ukrepe v primeru poslabšanja razmer.

Varnostnemu načrtu naj bi dodali koordinacijski mehanizem za usklajevanje med državami s ponujanjem medsebojne pomoči. »Balkanska pot ostaja pod nadzorom. A za nove naloge, ki bi se lahko pojavile, bomo skupaj s partnerji iz srednje in jugovzhodne Evrope izdelali varnostni načrt,« sta po konferenci povedala avstrijski notranji minister Wolfgang Sobotka in obrambni minister Hans Peter Doskozil.

Bolje kot pred letom dni, a vrzeli ostajajo Slovenija je kot enega od prispevkov ponudila proces Brdo na ravni ministrov za notranje zadeve, v okviru katerega so bile že v preteklosti izvedene različne aktivnosti za upravljanje migracij v regiji. Kot so pojasnili na slovenskem notranjem ministrstvu, so se udeleženci konference strinjali, da je migracijska situacija na zahodnobalkanski poti sicer bistveno boljša kot leta 2015 in v prvi polovici leta 2016. Kljub temu o popolnem zaprtju ni možno govoriti, saj organi vseh držav na tej poti dnevno odkrivajo in preprečujejo poskuse nezakonitih prehodov meja. »Dodaten razlog za zaskrbljenost je tudi veliko število migrantov, ki so trenutno v Grčiji in v državah zahodnega Balkana, zlasti v Srbiji,« so še dodali na MNZ. »Dokler ne bo obstajala dolgoročna rešitev na ravni EU, se moramo na meddržavni ravni dogovoriti o svežnju ukrepov, da bi dodatno zajezili tihotapsko kriminaliteto. Učinkoviti ukrepi varovanja meja vzdolž zahodnobalkanske poti so naš temeljni cilj. Povezati moramo vse policijske, civilne in vojaške sile,« je dejal avstrijski obrambni minister Doskozil.