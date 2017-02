V letošnjem pokalu EHF je imela Slovenija kar tri klube, a sta dva evropsko sezono že končala: Koper je že v drugem krogu izpadel proti portugalskemu Portu, Gorenje pa v tretjem proti današnjemu nasprotniku Ribničanov. V skupinski del se je po uspehu proti romunski Politehnici uvrstila le Ribnica, ki se bo v eni izmed štirih skupin s po štirimi klubi pomerila z ekipami Füchse Berlin (Nemčija), Gudme (Danska) in St. Raphael (Francija), v četrtfinale pa se uvrstita po dve najboljši iz vsake skupine.

»V skupinskem delu nimamo posebnih rezultatskih ciljev. Če bi gledali zgolj proračun, smo svetlobna leta daleč od drugih treh klubov. A na igrišču bo na vsaki strani, tako naši kot njihovi, po sedem igralcev. Če bomo prikazali vrhunsko igro ali se ji vsaj približali, lahko koga tudi presenetimo, še posebno na domačem igrišču,« napoveduje trener Rika Ribnice Robert Beguš. Pred mesec in pol dolgim premorom zaradi priprav reprezentance in SP v Franciji je bila njegova ekipa v odlični formi, zdaj je drugače: »Prekinitev je bila za nas velik minus, saj smo zaradi nje zdaj v slabši formi kot prej. Tudi naša bronasta reprezentanta Nik Henigman in Jan Grebenc sta se na SP telesno, duševno in čustveno izpraznila,« dodaja Beguš. Za nameček je Grebenc nedavno zaradi gripe obležal in nekaj dni sploh ni treniral.

Lisice iz Berlina bodo Ribničani gostili v svoji dvorani, pogajanja z evropsko zvezo EHF o selitvi na Kodeljevo pa so bila dolga in naporna. Evropski veljaki so vztrajali, da dvorana v Ribnici ni primerna (eno izmed pravil je zmogljivost vsaj 2000 gledalcev), na koncu so izjemoma popustili. »To, da igramo v domači dvorani, je za nas velika prednost. Prav tako z denarnega vidika, saj bi gostovanje v Ljubljani prineslo velike dodatne stroške, kot so najem dvorane, prevozi… Naša dvorana je že razprodana in danes bo padel rekord, saj bo v njej skoraj 1200 gledalcev,« pojasnjuje Beguš. Ena izmed težav je bil tudi televizijski prenos, saj EHF ni dovolil, da bi bila kamera na tribuni in bi poleg igrišča snemala tudi zid na nasprotni strani, kjer ni tribun. Zato so Ribničani nad zapisnikarsko mizo naredili veliko jekleno konstrukcijo, da bo lahko snemalec snemal gledalce na nasprotni tribuni in da bodo izpolnjena tudi nekatera druga bolj ali manj čudna pravila EHF.

Füchse Berlin je četrti v nemški ligi, decembra lani pa je islandskega trenerja Erlingurja Richardssona zamenjal v Bosni in Hercegovini rojeni Velimir Petković. Z zdaj 60-letnim Petkovićem ima Beguš že izkušnje: ko je bil Petković trener Borca iz Banjaluke, je Beguš v tem mestu služil vojaški rok ter pri njem nekaj mesecev treniral in igral rokomet. Pred današnjim dvobojem z dvakratnimi klubskimi svetovnimi prvaki, ki imajo enajst tujcev iz devetih držav (med njimi je tudi 18-letni slovenski vratar Mark Ferjan), se Beguš dobro zaveda razmerja moči med kluboma, med katerima je tudi 20-kratna razlika v proračunu – berlinski znaša 6 milijonov evrov, ribniški 300.000: »Gostje so absolutni favoriti, saj imajo vrhunski igralski kader. A šli bomo na polno, na glavo. Če nam uspe idealna tekma, oni pa bi imeli slab dan, je seveda vse mogoče.«