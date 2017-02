Vlagatelji spet iščejo varno zavetje

Po predsedniških volitvah v ZDA se je v zadnjih tednih razmerje med pesimističnimi in optimističnimi vlagatelji spremenilo v prid pesimističnim. Naraščajoči dvomi o sposobnosti Trumpa, da ukrepe, ki podpirajo gospodarsko rast, spravi skozi kongres, in ugibanje o tem, kdaj bi lahko imeli pozitivne učinke na gospodarsko rast, so namreč prinesli precejšnjo nestabilnost na delniške trge. Poleg tega je Trump s svojo ekipo sprejel nekatere kontroverzne protekcionistične in nacionalistične ukrepe, ki so razdelili ameriško družbo in trgovinske partnerje. Kratkoročno to lahko negativno vpliva na zaupanje in gospodarsko rast, dolgoročno pa na šibkejši dolar, trgovinsko vojno in naraščajočo inflacijo. Če povzamemo, lahko rečemo, da navdušenje po Trumpovi izvolitvi bledi, kar se kaže tudi v negativnem pritisku na tečaje delnic.