Predsednik države Borut Pahor je svojo pot na vzhod Evrope, v Ukrajino in Rusijo, začel z neformalnim dvodnevnim obiskom Nemčije, kjer sta ga sprejela odhajajoči nemški predsednik Joachim Gauck in kanclerka Angela Merkel.

»Vsi pogovori z Nemčijo so za Slovenijo zelo pomembni,« je poudaril Pahor. »Ne samo zato, ker je Nemčija naš daleč najpomembnejši gospodarski partner, ampak ker je pomembna, zelo vplivna evropska država in je v tem trenutku na njenih ramenih teža veliko evropskih problemov in tudi rešitev,« je pojasnil v izjavi po obeh srečanjih v Berlinu.

Slovenija želi biti čim bolj navzoča pri tematiziranju in reševanju teh problemov, saj ne gre le za nemške ali evropske, ampak naše probleme, je predsednik dejal v izjavi za slovenske medije. »Imamo stališča, ki jih želimo preverjati z našimi prijatelji, partnerji, kar Nemci prav gotovo so, tudi ko gre za pripravo obiska v Rusiji in v Ukrajini.« Glede srečanja z Merklovo je Pahor opomnil, da »ni običajno, da bi se nemška kanclerka srečevala s predsedniki držav, če ne gre za uradni obisk«. Pa vendarle sta se »slabo uro zadržala v pogovorih, ki pa niso bili povezani z bilateralnimi vprašanji, ampak s prihodnostjo EU«, predvsem pa z varnostnimi in političnimi težavami na obrobju Unije.

Kot je spomnil Pahor, je »Slovenija v zadnjem času opravila nekaj pomembnih obiskov v državah na Bližnjem vzhodu, odpravljamo se tudi v Rusijo in Ukrajino.« Vse to so vprašanja, ki so na plečih Nemčije kot ta hip najpomembnejše evropske države. »Tako zame kot tudi za moje sogovornike je pomembno, da izmenjamo stališča in jih tudi do neke mere uskladimo, saj je to dobro za skupno evropsko politiko,« je dodal.

Glede reševanja ukrajinskega vprašanja Pahor meni, da je stališče Nemčije in Slovenije podobno. Obe si prizadevata za uresničevanje sporazuma iz Minska, po Pahorjevem mnenju pa je ključna prekinitev ognja.

Glede obiska v Rusiji je dejal: »To, da potujem v Rusijo in se bom srečal s Putinom, da bomo podpisali pogodbe, ki so zelo pomembne za slovensko gospodarstvo, ne moti nikogar.« Razloga sta dva: prvi, da se iz Rusije Pahor nato podaja v Ukrajino, drugi pa, da »vsi dobro vedo, da moj obisk v Rusiji ni povezan le s sebičnimi interesi Slovenije, da okrepi gospodarsko sodelovanje, ampak tudi z našo iskreno željo, da skupaj najdemo rešitev za ukrajinsko krizo, ki bi pripeljala do otoplitve odnosov med EU in Rusijo«. sta