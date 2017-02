»Spomnim se, kako velika je bila ta trgovina, kar izgubili smo se v njej,« je svoje spomine na prvi ljubljanski supermarket opisal starejši Ljubljančan. Ko so junija 1961 odprli supermarket Prehrana ob Domu sindikatov v Cigaletovi ulici, je bila to prva tovrstna trgovina v Ljubljani. Mesto je tedaj sicer že imelo samopostrežno trgovino v Kozolcu, ki so jo kot prvo te vrste odprli leta 1959, a velikanska trgovina z najrazličnejšim blagom, kot je bil supermarket v Cigaletovi, je bila nekaj novega.

Supermarket Prehrana so odprli tik ob za tiste čase imenitni hiši Doma sindikatov, ki je bila delo tedanjega mestnega arhitekta Eda Mihevca. Pozneje je na ploščadi pred supermarketom projektiral tudi Metalko, svoj sloves ultramodernega arhitekta pa si je že prej pridobil z gradnjo Bavarskega dvora. V projektih Doma sindikatov je načrtoval tudi veliko trgovino, po vzoru tujih supermarketov. Trgovina je bila zasnovana z veliki izložbenimi okni, ki danes delujejo precej retro oziroma arhitekturno klasično, včasih pa so bila sinonim za moderno trgovino.

Prodajali blago iz vse Jugoslavije in iz tujine

Prehrana je bila največja slovenska trgovska veriga, ki se je pozneje preimenovala v Emono, tako ime pa je dobil tudi supermarket v Cigaletovi ulici. Prav po rdeče-rumenem emblemu Emone se večina Ljubljančanov še vedno spominja te trgovine z mešanim blagom. V obratovalnem dovoljenju prvega supermarketa, ki ga hranijo v arhivih Mercatorja, ki ima zdaj prodajalno v prostorih nekdanjega supermarketa Prehrana, je zapisano, da so v trgovini prodajali kruh, pecivo, mleko in mlečne izdelke, zelenjavo, sadje in izdelke iz sadja, delikatese, perutnino, jajca, perje in divjačino, alkoholne in brezalkoholne pijače, meso, mesne izdelke, galanterijo ter igrače in gospodinjske izdelke. V prostorih pa je bil seveda tudi bife. V trgovini je bilo na razpolago blago iz vse Jugoslavije in iz tujine.

Štefanija Rostohar, ki je v tistih letih kot komercialistka delala v Prehrani, se je v pogovoru v okviru projekta Moja ulica spominjala, kako so trgovski potniki iz vse Jugoslavije v pisarne Prehrane na Titovi cesti 15 nosili najrazličnejše izdelke, pa tudi eksotično sadje, recimo ananas. »Ko so nam prinesli bobi palčke, smo vprašale, kaj je to. Potnik je rekel, da je to nekaj novega, kar imajo vsi radi, pa smo jih naročile,« je pred šestimi leti obujala spomine. Toliko blaga so imeli, da je v skladišču v Gregorčevi hiši, kjer je bila tedaj še kavarna Evropa, zmanjkalo prostora, zato so ga preselili na Šmartinsko cesto, v prostorih skladišča pa so odprli veleblagovnico Supermarket.