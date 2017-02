»Ravnal sem v skladu z vsemi zakonskimi in podzakonskimi akti ter usmeritvami in sem ves čas ohranjal primerno varnostno razdaljo,« je v svoji sklepni besedi povedal obdolženi Marjan Premzl. »Nisem mogel reagirati drugače, kot sem.« Ptujska okrajna sodnica Bernarda Galun pa je po dokaznem postopku presodila nasprotno. Ptujskega policista je nepravnomočno obsodila na petmesečno pogojno zaporno kazen s triletno preskusno dobo.

Premzl je 27. maja 2012 nadzoroval promet na ptujski Dornavski cesti, ko mu je nasproti pripeljal motor BMW 650. Voznik ni upošteval njegovega ukaza, da naj se ustavi, ampak je odpeljal naprej. Čeprav si je policist zapisal registrsko številko in bi lahko v miru izsledil kršitelja, je raje sedel v službeno škodo in pritisnil na plin.

Za ubežnikom je vozil kar pet kilometrov. Najprej po cesti, potem po makadamski poti, ko je motorist v bližini naselja Markovci zapeljal na njivo, pa se je Premzl z osebnim avtom zagnal še čez bučno polje. Ustavila ga ni niti poškodba avtomobila, ko je skočil čez brazdo. Po skupaj petih kilometrih vožnje je filmsko dirko nehote končal motorist, saj je padel. Premzl pa ga je prevozil s sprednjim in zadnjim levim kolesom.

Policijska preiskava ni odkrila nepravilnosti

Ubežnik na motorju je bil tedaj 22-letni Simon Slana iz Nove vasi pri Markovcih. V nesreči je utrpel zlom vratnega in ledvenega vretenca, prelom križnice, izpah desnega kolka, prelom desne ključnice, prelom štirih reber, policijski avtomobil mu je stisnil pljuča. Po dolgotrajnem zdravljenju Slana še zmeraj trpi za posledicami nesreče in je praktično nezaposljiv.

Dogodek je vzela pod drobnogled posebna policijska komisija, ki v Premzlovem ravnanju ni zaznala nepravilnosti ali kršitev zakona. Drugače pa je presodilo specializirano državno tožilstvo, ki je Premzla obdolžilo povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti.

Premzl se je v preiskavi izgovarjal, da mu je Slana stopil pred avtomobil, potem ko je padel z motorja, in stekel stran. Trčenja torej naj ne bi mogel preprečiti. Slana pa je trdil nasprotno, in sicer da sploh ni vstal, vozilo pa ga je povozilo ležečega na tleh. Obramba je tudi skušala potrditi tezo, da je Slana hude poškodbe dobil že tedaj, ko je padel z motorja. Vendar je sodni izvedenec ocenil, da se je Slana hudo poškodoval med kotaljenjem, potem ko ga je povozil avtomobil.

»Obdolženi je ravnal pravilno, predvsem pa zakonito in strokovno,« je v svoji sklepni besedi rekel zagovornik Jure Šega. Premzlu ni mogoče naprtiti kazenske odgovornosti za nesrečni dogodek, je dodal. Zanj naj bi bil odgovoren izključno oškodovanec, ki je na motor sedel brez vozniškega dovoljenja.

Sodnica pa je presodila drugače. Ni podvomila v izpovedi Slane in prič, ki so podrobno opisale dogajanje na polju. Ključni dejavnik nepravnomočne obsodilne sodbe je bila premajhna varnostna razdalja. Premzl ni ravnal dovolj pazljivo. Glede na način vožnje in glede na teren, po katerem je sledil Slani, se je zavedal, da se lahko zgodi nesreča. »A je mislil, da se to ne bo zgodilo,« je sodbo obrazložila Galunova. Sodnica je tudi ugotovila, da je komisija policijske uprave Maribor, ki je razbremenila Premzla, svoje mnenje napisala na podlagi trditev in dejstev, ki so se v sodnem postopku izkazala za neresnična. Obramba je že napovedala pritožbo.