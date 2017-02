»Med jutranjo vožnjo v službo sem sredi nasprotnega voznega pasu nenadoma zagledala ležati moškega z okrvavljeno glavo. Proti meni je dvignil krvavo roko, kot da me prosi za pomoč. Hudo sem se prestrašila. Poklicala sem na 113 in nekaj minut pozneje že slišala sirene. Sklepala sem, da je prišla pomoč. Tja se nisem vračala,« je Zdenka K. na sodišču opisovala, kaj je doživela 19. marca lani okoli 6. ure zjutraj. Kasneje je izvedela, da je sredi Prešernove ceste v Domžalah naletela na hudo poškodovanega taksista – z nožem ga je večkrat zabodla stranka, ki jo je pripeljal iz Ljubljane. Po mnenju tožilstva je taksista poskušal ubiti 21-letni Gašper Pavlič, na zatožni klopi pa je tudi 23-letni Jaka Flis, ki naj bi mu po kaznivem dejanju pomagal.

Ni bila prometna nesreča

Šestinštiridesetletni taksist Milutin B. je izpred ljubljanskega lokala Rašica bar odpeljal dva gosta, enega na sprednjem in enega na zadnjem sedežu. Ko je bilo treba za vožnjo plačati, je od zadaj začutil prvi vbod v glavo, potem pa še številne naslednje v vrat, hrbet, glavo in obraz. Nekako se je izvlekel iz avta in na pločniku celo ukrotil napadalca, a takrat je pritekel njegov prijatelj, taksista je odrinil in dvojica je pobegnila.

Na okrvavljenega Milutina B. je tisto jutro naletel tudi Asmir Š. Peljal je ženo v službo in ko se je vračal, je na cesti v bližini doma zagledal stati taksi z odprtimi vrati. Enega človeka je videl sedeti na tleh, dva pa sta stala in Asmir je mislil, da se je zgodila prometna nesreča. V avtu je imel otroka in odpeljal ga je domov, potem pa poklical policijo in se vrnil na kraj dogajanja. Takrat je bil pri taksistu že Uroš P., ki je tudi pripeljal mimo. Ta je opisal, da je najprej zagledal tri osebe, ki so ležale na tleh. Tudi on je sklepal na nesrečo, zapeljal je pred taksi, ustavil in izstopil. A za taksijem je bil takrat le še en moški, dva pa sta že tekla proti železniški postaji. Moški je bil močno krvav. »Dvakrat je poskušal vstati, pa je obakrat padel na pločnik,« je pričal Uroš P., ki je tudi poklical reševalce in policijo. Bežečih ni znal opisati, saj sta bila daleč, pa tudi sicer je vso pozornost usmeril na poškodovanca.