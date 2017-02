Tri leta si sodišče že prizadeva, da bi začelo sojenje zoper zaradi krive ovadbe obtoženega Ronana Chatelliera, bolj znanega kot Shenpen Rinpoče, nekdanjega ljubljanskega budističnega vodjo. Na sodišče vztrajno pošilja zdravniška opravičila, ki pa jih okrajna sodnica Mojca Lendvaj Brecelj še vztrajneje zavrača.

Rinpoče se namreč ne pusti pregledati francoskim oblastem in ne želi slovenskim poslati natančne diagnoze svoje bolezni. Ta je po njegovem mnenju tako huda, da ne bi zdržal poti v Slovenijo, a sodišče tem navedbam ne verjame več. Sodnica si je namreč na podlagi anonimnega pisma ogledala spletne strani organizatorjev raznih predavanj, kjer je jasno razvidno, da Rinpoče potuje po Evropi in predava, v Slovenijo pa ga pot ne zanese več. Je pa tudi sam iz Francije za naš spletni portal 24ur.com nedavno zelo jasno povedal, da ga v Slovenijo ne bo. Češ da se počuti močno ogroženega. Takisto prek odvetnika zatrjuje tudi sodišču.

Tožilstvo je včeraj predlagalo pripor, pa tudi če ga ne bi, bi ga zagotovo predlagala sodnica. Zagovornik obtoženega Mitja Inkret je seveda temu ugovarjal in ker je zahteval osemdnevni rok, da pripravi odgovor, mu je sodnica morala ugoditi in začetek sojenja je tako spet prestavljen za nedoločen čas. Ko bo sodišče odločilo o priporu in če bo izdalo evropski priporni nalog, je od francoskih oblasti (Chatellier je francoski državljan) odvisno, ali ga nam bodo tudi izročili. Možnosti ni veliko.

Za kaj ga bremeni obtožnica?

Naj še enkrat spomnimo, da se primer nanaša na domnevni napad dveh neznancev na nekdanjega vodjo Budistične kongregacije Dharmaling pred domačo hišo v Metelkovi ulici leta 2012. Policiji je Rinpoče razlagal, da je šlo za premišljen poskus umora, zahteval je celo orožni list, češ da je tako zelo ogrožen, na koncu pa ga je doletela ovadba, saj sta policija in tožilstvo ocenila, da je napad zrežiral kar sam in da je v prijavi lagal. Kar pa je seveda kaznivo dejanje. Še pred tem je sicer prijavil še en napad, in sicer dveh neznancev na Golovcu. Tudi v tem primeru je policija sprva ocenila, da je šlo za zrežiran napad, a ni našla dokazov za ovadbo.

Obtoženi je v Sloveniji sicer postal znan, ko ga je eden od njegovih posvojenih otrok ovadil zaradi spolnega napada. Prijeli so ga, a je posvojenec ovadbo umaknil in kar samega sebe ovadil zaradi krive ovadbe. Budističnega vodjo so takrat izpustili in kmalu je zapustil Slovenijo. Pri nas še vedno poteka en primer, povezan s spolno nedotakljivostjo in zlorabo položaja. Na sodišču v tem primeru trenutno poteka preiskovalni postopek.