Sam mu lahko le pritrdim. Tudi v lokalnem okolju so številni dokazi komaj verjetne nestrpnosti. Tako so v Mariboru, v eni od krajevnih skupnosti, zbirali podpise in demonstrirali proti gradnji materinskega doma, v drugi pa proti gradnji zavoda za otroke s posebnimi potrebami. Proti našim materam in našim otrokom!

Vsekakor je šokantno, da take razmere podpihuje tudi naše ustavno sodišče. To dovoljuje, v nasprotju z ustavo, referendume o ranljivih manjšinah. In ljudje na »prazniku demokracije« zavrnejo pravico samskih žensk do oploditve z biomedicinsko pomočjo in pravice istospolnih. Ustavo sem večkrat prebral, pa v njej nikjer ne najdem delitve človekovih pravic na tiste, ki veljajo za heteroseksualne, in na tiste, ki veljajo tudi za istospolne. Seveda pa je ustavno sodišče vešče v razlagi utemeljitve takih referendumov. Prepričan sem, da bi zlahka dokazalo, da tudi streljanje beguncev na naših mejah ni v nasprotju z našo ustavo, saj bi na primer ugotovilo, da ta dejavnost ne ogroža našega proračuna.

Zakon o beguncih kaže, da je tudi našemu parlamentu povsem vseeno, ali z njim teptamo osnovne človekove pravice in nam »dol visijo« opozorila EU in OZN. Mi bomo zavračali že na meji ljudi, ki bežijo pred vojnami, ki smo jih aktivno podpihovali.

V naših in tujih medijih so številni zapisi o posilstvih, napadih in ropih beguncev v Nemčiji. Skoraj vsi so izmišljeni. Informacija o tem, da so samo v Nemčiji našteli do junija 2016 kar 894 napadov desničarjev na azilne domove, naših medijev seveda ne zanima. Tudi tisoči mladoletnih beguncev brez spremstva, ki končajo v Evropi v suženjskem delu in v bordelih, ne. Problem so seveda begunci in ne neonacisti. Pri nas lahko celo parlamentarna stranka sodeluje z njimi. In ko novinarka to zapiše, ni problem sodelovanje stranke z neonacisti, ampak njena izdaja tega podatka javnosti.

Seveda to sovraštvo ni od včeraj. Spomnimo se izbrisa ob osamosvojitvi. Izbris ljudi v Sloveniji je edini tak primer v Evropi po tretjem rajhu. Slovenija je izbrisala tudi tiste, ki so bili rojeni v Sloveniji slovenskim materam. Tisočim, ki so si hoteli urediti slovensko državljanstvo, so to onemogočili z uničenjem njihovih dokumentov na upravnih enotah. Janez Janša je na javni televiziji razlagal, da izbris ni tragičen, saj so med izbrisanimi le fizični delavci in čistilke, ljudje, ki niso razumeli, za kaj gre. »Neumni« so si seveda sami krivi. Istočasno pa je po hitrem postopku podelil slovensko državljanstvo oficirjem JLA, tudi tistim, ki so aktivno sodelovali v bojih s TO. Njegova utemeljitev je bila, da nimamo takega kadra, ga pa Slovenska vojska nujno potrebuje.

Pri obravnavi beguncev nisem zasledil v nobenem mediju, da so ti nastali tudi zaradi naše politike. Tudi sostorilstvo pri umoru je zločin. Slovenija je podprla vse agresije zahoda proti muslimanskemu svetu. Ameriški napad na Irak smo podprli, kljub temu da ga je že ob pripravah nanj varnostni svet OZN označil kot akt agresije. Za ameriško pohvalo smo se pripravljeni soočiti s vsem svetom. Kot vemo, so nas ZDA za podporo označile kot del Nove Evrope, skupaj z državami Višegrajske skupine. Svojevrsten absurd je, da begunsko krizo rešujejo danes Avstrija, Nemčija, Švedska in ne Slovenija in višegrajske države, ki so sokrive nastanka beguncev. Pred napadom na Irak so v nemških mestih demonstrirali stotisoči, pri nas le peščica aktivistov.

Hrvaška lahko ob slovenskem zakonu o tujcih praznuje. Če bo izgubila arbitražo, sklepa sodišča ne bo upoštevala in se bo lahko izgovarjala na Slovenijo, ki ne spoštuje evropskega in svetovnega prava in celo lastne ustave.

Vsi vemo, da so begunci, tudi pri nas, le izgovor, enako kot so bili v tretjem rajhu Judje. Zakon o tujcih je le preverjanje možne uvedbe podobnih zakonov proti Slovencem, ki bodo razmišljali s svojo glavo.

Mag. Ivan Ketiš, Maribor