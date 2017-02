Ko boste 17. februarja preklopili na TV Slovenija, se ne veselite prehitro. To, kar boste videli, ne bo kaka nova razvedrilna oddaja nacionalne televizije, ampak prvi predizbor izbora pesmi, ki nas bo zastopala na Pesmi Evrovizije, oziroma prvi večer Eme. Kot smo že vajeni, bo Ema razpotegnjena, kolikor je mogoče, tako da bo potekala kar tri večere. Prvi dve oddaji bosta naslednji petek in soboto, finalna, ko bomo končno izvedeli, kdo od naših gre na Evrosong, pa 24. februarja.

En voditelj, tri voditeljice

Lani je Emo vodil igralec Klemen Slakonja, ki je s svojim nastopom kot bager povozil vse tekmovalce, predlani pa s tremi pomočnicami mladi Nejc Šmit ali nekakšna mala različica Maria Galuniča. Letos je stvari v roke vzel kar pravi Mario. Odgovorni urednik razvedrilnega programa TV Slovenija, ki je oba predizbora sicer prepustil trem voditeljicam, stvari ne bo prepuščal naključju v finalu, ko se jim bo v vodenju pridružil tudi sam. Če glede na leta gledalskih izkušenj, ko je v takšnih in drugačnih oblikah vodil nedeljske večere, vemo, kaj lahko pričakujemo od Maria Galuniča, bodo tri voditeljice, igralki Maja Martina Merljak in Tina Gorenjak ter stand up komičarka Tanja Kocman, še neraziskan teren. »Kot vidim, so dekleta odlična ekipa, na vaje prihajajo z dobro energijo, kar je že pol poti do uspeha,« je z njimi zadovoljen Galunič, ki se mu glede na to, da jim v finalu prihaja na pomoč, očitno zdi, da ženske vedno potrebujejo še trdo moško roko.

Maja Martina Merljak posledic, da oba predizbora vodijo tri ženske, ne more napovedati, obljublja pa, da bo letos vsega »več, saj Ema še nikoli ni bila tako velika«. Tanja Kocman pravi, da bo šlo »za kombinacijo duhovitega, zanimivega in malo drugačnega, zagotovo nekaj, kar bi tudi sama z veseljem pogledala«, Tina Gorenjak pa upa, da se bodo gledalci »zabavali pol toliko, kolikor se mi zabavamo na vajah«.