Ne zgodi se pogosto, da igralec, ki je bil mišljen samo za nastop v eni epizodi serije, navduši do te mere, da sčasoma postane član redne igralske zasedbe, nato pa celo prvi obraz serije. Televizijska serija, v kateri se je to zgodilo, je bila komedija iz 90. let prejšnjega stoletja Družinske zadeve (Familly Matters), lik pa Steve Urkel (Jaleel White), priljubljeni piflar z značilnimi naramnicami in ogromnimi očali, ki je spravljal ob živce vse po vrsti, občinstvo pa nasmejal do solz. Urkel se je kot gost pojavil v četrtem delu prve sezone, se zaradi odziva gledalcev vrnil v dvanajstem, nato pa igral vse pogosteje, dokler ni v drugi sezoni postal stalni član zasedbe. Še pozneje, v četrti sezoni (od skupno devetih), je Urkel v seriji dobil svoj avto, ki bi bil že težko bolj pisan na kožo njegovemu karakterju – BMW isetta.

Vzvratno skozi zaprta vrata Avto se je prvič pojavil v 75. delu serije. Steve ga je prejel v dar od svojega strica, prva stvar, ki jo je želel, pa je bila, da bi se ga naučil voziti, saj je hotel narediti vtis na svojo ljubezen Lauro (Kellie Shanygne Williams). Ko ni našel nikogar, ki bi ga naučil vožnje, se ga je usmilil Laurin oče Carl Winslow (Reginald VelJohnson), seveda pa se vse skupaj, tako kot vselej, ko sta bila v kombinaciji Steve in Carl, ni končalo dobro. Carl je bil ravno sredi preizkušanja novega načina za znižanje previsokega krvnega tlaka, ki pa mu ga je Urkel nemudoma dvignil, ko je s prvo potezo za volanom z vso hitrostjo pomotoma zapeljal vzvratno in naravnost skozi (zaprta) Carlova garažna vrata. Isetto je bilo pozneje, v naslednjih epizodah serije, mogoče opaziti še nekajkrat, v dveh pa je odigrala precej pomembno vlogo. V prvi Laura zamudi svoj prevoz na tekmovanje navijačic, Steve pa se ponudi, da jo zapelje. Laura hitro izgubi živce, ko vidi, kako počasen je avto, zato sama stopi na stopalko za plin, kar pa kmalu povzroči odpoved motorja. Isettino zadnje dejanje v seriji nastopi v 129. delu, ko je Steve na zmenku z dekletom po imenu Myra, s katero se v avtomobilu zapleteta v burno razpravo, med katero zapeljeta čez rob prepada – isetta je izgubljena, sama pa se rešita v zadnjem trenutku.