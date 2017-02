44. svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v St. Moritzu se je v slovenskem taboru začelo slabše od pričakovanj. Predvsem za prve tri adute, mariborske someščane Ilko Štuhec, Boštjana Klineta in Klemna Kosija. Zmagovalka superveleslalomske generalke v Cortini d'Ampezzo Ilka Štuhec je v prvi končni disciplini prvenstva zasedla enajsto mesto, Kline in Kosi pa doslej najpomembnejše tekme sezone, superveleslaloma za naslov svetovnega prvaka, nista končala. A sta Štajerca ostala na nogah, tako da bosta imela priložnost za popravni izpit na sobotnem smuku. Najboljšo moško uvrstitev je s 17. mestom dosegel Martin Čater, medtem ko je bil Miha Hrobat 24.

Prvi trije z istim proizvajalcem

Tekma za prvo končno moško odločitev je bila spektakularna. V oblačnem vremenu, v katerem so imele startne številke od 25 naprej nekoliko boljšo vidljivost, so bili na vrhu izkušeni velemojstri. Svetovni prvak Kanadčan Erik Guay, podprvak Kjetil Jansrud in bronasti Manuel Osborne-Paradis so vsi stari čez 30 let. Najstarejši med njimi je s 35 leti Guay, ki se je drugič veselil naslova najboljšega na svetu. Smukaški prvak je postal pred šestimi leti v Garmisch-Partenkirchnu, torej mestu, kjer je na smukaški generalki pred svetovnim prvenstvom hudo padel. Prizor, kako je tik pred skokom izgubil oblast nad smučmi in z veliko hitrostjo letel več deset metrov po zraku, grdo padel in končal v zaščitnih ograjah, je zelo svež. Dvanajst dni kasneje je postal svetovni prvak.

Ob zmagi Guaya smo v športu dobili novo epsko zgodbo, ki je Kanadi prinesla prvi superveleslalomski naslov svetovnega prvaka. Da je bil danes kanadski dan, je poskrbel Osborne-Paradis, ki je s startno številko 26 »ukradel« bronasto kolajno Norvežanu Aleksandru Aamodtu Kildeju in poskrbel, da je bil 33. rojstni dan zares nekaj posebnega. Jansrudu, zmagovalcu treh superveleslalomov v tej sezoni, je gripa v zadnjih dneh pobrala preveč moči, da bi se lahko bolj približal Guayu. Mimogrede, superveleslalomski junaki imajo poleg zrelih let skupnega tudi to, da vsi trije tekmujejo s smučmi proizvajalca Head.