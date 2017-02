Tako malo osnovnih sestavin, pa toliko okusa! Rdeča čebula + korenje + pelati in nekaj začimb pričarajo toplo, kremno in ravno prav sladko juho, ki vas začara. Lahko jo pripravite vnaprej in potem le pogrejete.

Ker pozimi na razpolago nimamo svežih paradižnikov - vsaj takih ne, ki bi dozoreli na soncu - lahko brez skrbi uporabimo paradižnike iz konzerve. Zelenjava iz konzerve ni nikakršen bavbav. Polnjena je poleti, takoj ko zelenjava dozori oz. zraste. Zelenjavo poberejo, očistijo, po potrebi še termično obdelajo in konzervirajo.

Vsekakor pa si velja zapomniti, da pred nakupom dobro preberete etikete in posežete po tisti, ki vsebuje čim manj kemičnih spojin, predvsem pa po tisti, ki ne vsebuje dodanega sladkorja. Ste vedeli, da sladkor vsebujejo tudi kisle kumarice?! Le kam gre ta s sladkorjem napojena družba?!

Sedaj pa si brž pripravite to juho in se posladkajte – in to brez dodanega sladkorja! Pa dober tek!

RECEPT

SESTAVINE (za 2 osebi)

2 pločevinki (sesekljanih) pelatov (2 x 400g)

1 l zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode in zelenjavne kocke)

2 srednje velika korenja + 1 manjše za okras

1/2 (rdeče) čebule

4 stroki česna

olje

sol

poper

1 žlička suhega origana

1 vejica svežega peteršilja (za okras)

1 žlica paradižnikovega koncentrata

1 žlica moke (neobvezno)

1 manjši lovorjev list

PRIPRAVA

Čebulo sesekljajte, česen prav tako, korenje pa olupite in narežite na kockice ali na kolute.

V večji kozici segrejte žlico olja in na segretem najprej zmehčajte čebulo. Naj se čebula le zmehča, ne obarva. Dodajte česen in premešajte ter pražite le toliko, da česen zadiši, potem pa dodajte korenje. Korenje pražite kakšno minuto. Potem dodajte paradižnikov koncentrat in dobro premešajte, nato pa dodajte še moko in premešajte ter pražite kakšno minuto.

V kozico potem zlijte paradižnikove pelate ter zelenjavno osnovo – vodo lahko zlijete tudi v konzervi in ju tako umijete ter porabite resnično vse pelate. V juho stresite še origano in premešajte ter kuhajte približno 20 minut, da se korenje skuha in da se juha malenkost zgosti. Potem iz juhe vzemite lovorjev list in juho kremno spasirajte (s paličnim mešalnikom, v mešalniku … kar imate na razpolago). Če želite, lahko juho pustite tudi bolj gosto in spasirate le del juhe ali pa celo to ne. Juho poskusite in po potrebi dosolite in dopoprajte.

Če želite juho okrasiti in ji dodati še nekaj teksture, vzemite manjši korenček in ga olupite, potem pa postavite na kuhinjsko desko in nadaljujte z lupljenjem, da dobite tanke dolge trakce.

Juho servirajte, okrasite s korenjem in potresite s sesekljanim peteršiljem ter poprom in postrezite.