Košarkarji Crvene zvezde so bili v zadnjih tednih v sedmih nebesih. V ligi ABA so bili v 20 krogih brez poraza, v evroligi pa so nanizali sedem zaporednih zmag. A prišla je tekma z Anadolujem Efesom, ki se ni ustrašil vzdušja v dvorani Aleksandra Nikolića, in nato še tista s Partizanom v jadranskem tekmovanju. V roku petih dni so Beograjčani doživeli dva težka poraza in praktično čez noč se je vzdušje v moštvu spremenilo.

»Po zmagi proti Panathinaikosu smo imeli številne težave s poškodbami, ki so nam onemogočale normalne treninge med obračuni. Prišla sta poraza proti Efesu in Partizanu, ki sta zabolela, a zdaj je najpomembneje, da stopimo skupaj in se poskušamo izvleči iz nastale situacije,« je dejal trener Crvene zvezde Dejan Radonjić, ki proti CSKA ne bo mogel računati na Stefana Jovića. Radonjić ni pozabil večkrat omeniti domačih navijačev, ki so proti Anadoluju Efesu kljub višjemu zaostanku celoten obračun glasno navijali in po tekmi igralcem izrazili podporo. Podporo pa je od Delij prejel tudi slovenski rokometni selektor Veselin Vujović, ki si je v živo ogledal obračun proti Turkom. Ob prihodu v dvorano je prejel aplavz na odprti sceni, kar je 56-letnega Črnogorca vidno ganilo. »Žal ne morem priti na tekme Crvene zvezde tako pogosto, kot bi si želel, a so me ovacije navijačev ganile. V dvorani je najboljše vzdušje na svetu. Tako je vedno bilo,« je povedal Veselin Vujović.

Znova je očaral še ne 18-letni Luka Dončić. Proti Baskonii je Ljubljančanu uspela poteza za sladokusce, saj si je v enem izmed prodorov žogo spretno od zadaj potisnil med nogama in tako prevaral dva nasprotnikova igralca ter na koncu še atraktivno položil. Akcija je bila izbrana tudi za najlepšo 21. kroga evrolige. Dončić je znova igral odlično, saj je v 25 minutah dosegel 16 točk, devet skokov in šest asistenc, njegov statistični indeks pa je znašal 30.