Konec tedna naj bi prizivno sodišče sprejelo odločitev o zakonitosti tega ukrepa. Trump pa ne čaka na odločitev križem rok, ampak nadaljuje križarsko vojno proti odvetnikom in sodnikom.

V svojem govoru pripadnikom policije in šerifom je dejal, da gre za sramotno gonjo proti njem in njegovi zakoniti pravici, da v interesu državne varnosti ukrepa tako, kot je storil. Nekajkrat je, kot bi predaval šolarjem, ponavljal besedo za besedo stavek iz zakona, ki mu daje pristojnost, da prepove vstop tujcem v ZDA. Vztrajno je ponavljal, da odvetniki ogrožajo varnost države, kar na svoji koži najbolj občutijo pripadniki policije. Policistom in šerifom je sporočil, da imajo »najboljšega prijatelja v Beli hiši«, kar so navzoči pospremili z medlim ploskanjem.

S sodišči ima opravka tudi prva dama ZDA Melania, ki po sodišču zahteva od britanskega časopisa Daily Mail 150 milijonov dolarjev odškodnine, ker je lani zapisal, da je tedanja Melanija Knauss po prihodu v ZDA delala kot drago plačana spremljevalka. Takšno pisanje naj bi po mnenju njenih odvetnikov naredilo veliko škodo njenim poslom, ki bi jih imela, ker je postala slavno ime.

Svetovalec za etiko nekdanjega republikanskega predsednika Georga Busha mlajšega Richard Painter trdi, da ni nobenega dvoma, da ta argument govori, da namerava prva dama ZDA služiti s svojim javnim položajem, kar je »jasno kršenje pravil glede uporabe javnega položaja za zasebno korist«, zato je pozval kongres, naj sproži preiskavo.