Superveleslalom poln presenečenj se je začel z vožnjo Victorja Kriecmayrja. Avstrijec je svojo nalogo opravil vse prej kot slabo, saj je bil lep čas v vodstvu, njegovo znamko 1:26,26 pa je uspel izboljšati šele Kjetil Jansrud. Norvežan se je na progo podal kot deveti in v cilj prismučal s 43 stotinkami prednosti. Jansrudu se je v nadaljevanju še najbolj približal Aleksander Aamodt Kilde, ki je bil vseskozi hitrejši, a ga je vodstva stala napaka na zadnjem skoku in za rojakom je zaostal za devet stotink sekunde.

Ko je že vse kazalo na dvojno norveško slavje, pa je za veliko presenečenje poskrbel Eric Guay. Kanadčan, ki na superveleslalomu ni bil nikoli višje od šestega mesta, je vodil od starta do cilja in vodstvo prevzel s kar 45 stotinkami prednosti. S tem pa presenečenj na tekmi še ni bilo konec. S startno številko 26. je navdušil še en Kanadčan, in sicer Manuel Osborne-Paradis, ki je s tretjim časom z zmagovalnega odra izrinil Kildeja.

Slovenski predstavniki se niso izkazali. Boštjan Kline in Klemen Kosi sta odstopila, Martin Čater je trenutno 17., Miha Hrobat pa 24.