Sodnik Aleksej Vtjurin je z današnjo razsodbo ugodil zahtevi tožilstva, ki je za Navalnega zahtevalo pogojno petletno zaporno kazen, in hkrati potrdil razsodbo iz leta 2013.Rusko vrhovno sodišče je sodbo novembra lani razveljavilo in odredilo ponovno sojenje. Pri tem je upoštevalo odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, da je bila Navalnemu in njegovemu takratnemu poslovnemu partnerju Pjotru Oficerovu kršena pravica do poštene obravnave.

Navalni, znan kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je že napovedal pritožbo in zatrdil, da bo nadaljeval s kampanjo za predsedniške volitve leta 2018.