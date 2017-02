Ko se je nizozemska satirična oddaja Zondag met Lubach pošalila na račun ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ustvarila turistični promocijski video, ki uporablja najljubše Trumpove besede ter izpostavlja Trumpu najbolj privlačne nizozemske znamenitosti in posebnosti, je bilo le vprašanje časa, kdaj bodo sledile tudi druge države. To se je zgodilo že kmalu, v prvem valu pa so se šali na račun Trumpa pridružile še zabavne oddaje iz Litve, Danske, Avstrije, Nemčije, Švice, Španije, Portugalske in Estonije.

Njihovemu zgledu so kasneje sledile še druge. S posrečenim videom je postregel hrvaški komik Ivan Šarić, privlačnost zamisli pa se je razširila tudi izven meja Evrope. Poleg kvalitetnih posnetkov na račun Trumpa, so se pojavili tudi številni amaterski.

Satirična akcija, ki izpostavlja, da je v vseh državah sveta mogoče najti povode za trumpovsko retoriko in da ta ni najbolj posrečen svetovni nazor, se sicer širiti pod geslom #EverySecondCounts.

Kdaj bomo dočakali slovenskega? Slovenski video še čakamo. Glede na to, da so v drugih državah avtorji videov komiki in voditelji satiričnih oddaj, se kot očitni kandidati ponujajo, Jure Godler, ki ima na Planet TV svojo satirično oddajo, radijski zabavljač Denis Avdić, na družabnih omrežjih pa številni »k akciji« pozivajo Klemena Slakonjo, ki je v enem od svojih videov Trumpa že upodobil.

Nizozemska

Litva

Švica

Portugalska

Danska

Hrvaška