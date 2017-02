Voditelj in ekipa satirične televizijske oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem so kot prvi prispevali slovenski turistični video namenjen ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Posnetek so objavili danes na svoji youtube strani.

Pred tem smo v vlogi pričakovali tudi radijskega zabavljača Denisa Avdića, na družabnih omrežjih pa so številni »k akciji« pozivali tudi Klemna Slakonjo, ki je v enem od svojih videov Trumpa že upodobil.

Mednarodna akcija na račun Trumpa Prvi posnetek sedaj že široke kampanje je sicer nastal na Nizozemskem, kjer so se na račun Trumpa pošalili v satirični oddaji Zondag met Lubach. Že kmalu so se posnetki pričeli širiti tudi po drugih evropskih državah. V prvem valu so bile zabavne oddaje iz Litve, Danske, Avstrije, Nemčije, Švice, Španije, Portugalske in Estonije. Njihovemu zgledu so kasneje sledile še druge. S posrečenim videom je postregel hrvaški komik Ivan Šarić, privlačnost zamisli pa se je razširila tudi izven meja Evrope. Poleg kvalitetnih posnetkov na račun Trumpa, so se pojavili tudi številni amaterski. Satirična akcija, ki izpostavlja, da je v vseh državah sveta mogoče najti povode za trumpovsko retoriko in da ta ni najbolj posrečen svetovni nazor, se sicer širiti pod geslom #EverySecondCounts.

Slovenija

Nizozemska

Litva

Švica

Portugalska

Danska

Hrvaška